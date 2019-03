Der Bräunlinger Fahrradmarkt ist nicht nur in Bräunlingen, sondern auch darüber hinaus sehr beliebt. Dies zeigte das große Interesse am "Rädlemarkt" in und vor der Stadthalle, denn fast 300 Interessierte aus der Region informierten sich über das Angebot, das annähernd 250 Drahteseln und Zubehörteile umfasste.

Bräunlingen E-Bikes, Kettcars oder Fahrräder: Skiclub Bräunlingen veranstaltet bewährten Gebraucht-Fahrradmarkt

"Wir sind mit dem Interesse an unserem Fahrradmarkt sehr zufrieden, denn es wurden noch mehr Fahrräder als in den beiden zurückliegenden Jahren zur Stadthalle gebracht", sagt Rolf Sulzmann vom Ski-Club zu der sehr guten Resonanz am achten Fahrradmarkt.

Eine sehr lange Schlange wartet vor der Stadthalle auf den Eröffnungsstart und schon nach wenigen Minuten hatten die ersten Fahrräder ihren Besitzer gewechselt. Vielen Besuchern sah man nach dem Kauf am Gesicht an, dass sie beim Fahrradmarkt ein gutes Schnäppchen gemacht hatten. Mit den Einnahmen fördert der Bräunlinger Ski-Club seine Jugendarbeit und ist auch bei der Aktion "Fahrräder für Afrika" mit dabei.