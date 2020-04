von SK

150 Kinder in und rund um Bräunlingen haben sich über einen Schokohasen gefreut. Den gab es für die Teilnahme an der Osterhasen-Malaktion des Gemeinderates und Bürgermeister Micha Bächle.

Die Kinder waren dazu aufgerufen ein Bild zum Thema Ostern zu malen. Die Bilder sind im Foyer der Stadthalle von innen an den Scheiben aufgehängt: Eine Galerie der Kindergemälde. Die Bilder dieser Galerie kann man dann bei einem Spaziergang von außen bewundern.

„Wir wollen damit ein kleines Zeichen in diesen schwierigen Zeiten setzen“, so die Fraktionsvorsitzenden Michael Gut, Berthold Geyer, Armin Ewald, Clemens Fahl und Bürgermeister Micha Bächle. „Gleichzeitig möchten wir auch Danke an die Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die nun stark gefordert sind“.