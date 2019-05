Die ganze Breite des Sportangebotes gab es beim TuS-Jubiläumsabend am Samstag zu sehen. Dazu waren viele von Dank geprägte Gegenwartsvorstellungen zu hören und den Besuchern wurde nahegebracht, welche herausragende gesellschaftliche Stellung der Turn- und Sportverein Bräunlingen in der Zähringerstadt hat.

Ein Blick in die Geschichte des Jubiläumsvereins, mit Daten und Weichenstellungen, sowie untermalt von einigen Anekdoten früherer Jahre, stand im Mittelpunkt der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Martin. Ansagerin Sandra Wernet, die bei der Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen sehr gekonnt durch das Programm führte, ging kurz auf die aktuellen Vereinszahlen ein.

Der Postpaketdienst des TV Schonach überrascht beim Jubiläumsabend durch den geschickten Umgang mit großen Paketen. Bild: Dagobert Maier

Das TuS-Leitbild „Bewegung ist angesagt“ sahen die zahlreichen Besucher und Ehrengäste bei den Auftritten der eigenen Gruppen und der Turner des TV Schonach. Diese demonstrierten als Paketboten, was man mit großen Paketen und turnerischer Geschicklichkeit bei Musik machen kann.

Die Turner des TV Schonach bieten Turnkunst am Barren mit einigen turnerischen Elementen. Bild: Dagobert Maier

Später verwandelten die TV-Akteure die Sporthalle in einen See und zeigten als Matrosen, was auch am schief aufgestellten Barren alles geboten werden kann. Viel musikalischer Rhythmus und Einfühlungsvermögen in das gemeinsame Turnen „auf hoher See“ zeichnete die Landesligaturner aus Schonach aus.

In das Musical Aladin entführen die Gymnastikgruppe Ü 15 mit viel Rhythmus im Tanz. Bild: Dagobert Maier

Die Ü-30-Damen zeigten einen Auszug aus ihrer Aerobicstunde mit Steppbrett, Hanteln und Fitnessrolle. Die Fitness-Mädchen entführten mit ihrem sehr rhythmischen Tanz aus dem Musical Aladin in den Orient. Viel Lob erhielt auch der Mix aus Turnen und Tanz der Mädchen der Leistungsriege, die mit Flickflacks, Salti und Akrobatikkombinationen zeigten, warum sie mit zu den Besten im Turngau gehören. Hohe Sprünge und Salti zeigten die Jungen und Mädchen im schwarz-weißen Outfit bei ihrem Medley aus dem Tanz der Vampire auf dem großen Trampolin mit Kulisse.

Hohe Sprünge und Salti bei Nebel zeigen die Trampolinkinder beim Tanz der Vampire. Bild: Dagobert Maier

Als besonderen Geburtstag eines Vereins, der trotz seines Alters von 150 Jahren noch topfit und keineswegs gebrechlich sei, ordnete Bürgermeister Micha Bächle den Jubeltag des TuS ein. Ausdauer, Kontinuität, Teamgeist sowie das große ehrenamtliche Engagement und die Gemeinschaft im Sport seien beim TuS besonders ausgeprägt.

Bräunlingen Die Mutter der Vereine wird 150: Turn- und Sportverein feiert großes Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

„Der TuS ist ein Aushängeschild der Stadt. Hier wird auch eine klasse Jugendarbeit gemacht, was wir sehr schätzen“, sagte das Stadtoberhaupt. Spitzen- und Breitensport gingen beim TuS Hand in Hand, was keine Selbstverständlichkeit sei. Das sehr große Engagement von Trainern und Trainerinnen habe einen maßgeblichen Anteil am Erfolg im Sport. Seine Wünsche zum weiteren Wohlergehen des Vereins kombinierte Bächle mit einem Geldgeschenk der Stadt.

„Der TuS wird 150 Jahr“: Das singen die Mitglieder des TuS-Vorstands für den Vorsitzenden Manfred Martin (Mitte). Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Daniela Zimmermann, Sabine Scheu, Birgit Beger, Judith Reich, Sandra Wernet, Bettina Kiefer-Kunz, Sabine Wehinger und Monika Dühning. Bild: Dagobert Maier

„Unser TuS wird 150 Jahr“ sang später der TuS-Vorstand und dankte seinem Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit.

Manfred Martin mit Ursula Hildbrand. Bild: Dagobert Maier

„Seit 15 Jahrzehnten bereichert ihr das Leben der Bürger von Bräunlingen durch Turnen und Bewegung, aber auch durch unendlich viele, sehr wertvolle soziale Komponenten, sagte die Vizepräsidentin des Badischen Turnerbundes (BTB), Ursula Hildbrand aus Steinach. Sie lobte den TuS Bräunlingen als einen sehr gut aufgestellten Verein, „den man kennt und der durch seine zahlreichen sportlichen Erfolge, besonders der Turnerinnen, gleichzeitig geschätzt und gefürchtet ist“.

Beim Abschlusstanz Flash-Mob brachten 170 Aktive die Sporthalle buchstäblich ins Beben. Die jüngste Akteurin war sechs Jahre alt, die älteste 87 Jahre.