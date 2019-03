Prominent platziert hat die Gruppe 84 ihre beiden Kandidatinnen bei der Kommunalwahl am 26. Mai. Marlene Zehl und Isabella Sachs folgen auf den Plätzen zwei und drei dem Spitzenkandidaten und bisherigen Fraktionssprecher Berthold Geyer, der seit 20 Jahren dem Rat angehört. Frauen für eine kommunalpolitische Arbeit in Bräunlingen zu interessieren, sei offenbar eine Schwierigkeit, die nicht nur die Gruppe 84 habe, sagte die Vorsitzende Sandra Gehringer bei der Nominierungsversammlung am Montagabend.

Sehr aufwendig habe sich die Kandidatensuche gestaltet: mitunter auch mühsam, wie Gehringer einräumte. Rund hundert Bräunlinger habe man angesprochen. Daraus hätten sich teilweise kurze, an anderer Stelle sehr intensive Gespräche ergeben. Die Kandidatensuche sei eine "super Teamleistung" gewesen. Manche Kandidaten seien von den Werbern gleich mehrfach angesprochen worden. "Das hat genutzt", ist sich Gehringer sicher. Generell gelte aber, dass es inzwischen einer höheren Zahl an Ansprachen bedürfe, um eine bestimmte Kandidatenzahl zu erreichen. Auf der Liste kandidieren mit Berthold Geyer, Philipp Hofacker, Roman Murr, Harald Straub und Winfried Klötzer alle aktuellen Stadträte der Gruppe 84. 2014 hatte die Kandidatenliste elf Namen umfasst. Einzige weibliche Kandidatin war Isabella Sachs.

Fünf Ratssitze halten: Da waren sich Sandra Gehringer, die die Gruppe 84 seit ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat 2014 führt, und Berthold Geyer einig. Und wenn die Fraktionsstärke am Ratstisch noch zunehmen würde, hätte man nichts dagegen. "Schön wäre da jeder Sitz mehr", meinte Geyer. Wichtiger als die Zahl der Mandate, die sich aus der Gesamtzahl der auf die Gruppe 84 fallenden Stimmen ergeben werden, sei es, die Wähler mit einer interessanten Liste zu überzeugen. Am Ratstisch brauche es ganz verschiedene Persönlichkeiten, die Einblicke in die verschiedensten Problemstellungen in der Stadt besitzen.

Zu den gelungenen Veranstaltungen in der ablaufenden Ratsperiode gehörten laut Geyer beispielsweise der Triathlon "Laien Man", der dieses Jahr am 29. Juni stattfindet, oder die "Tatort"-Termine, die sich beispielsweise mit Tempo 30, dem Hallenbad oder dem Spitalplatz befassten. Auch die Facebookpräsenz der Gruppe sorge für Bekanntheit und Bürgernähe.

Roman Murr, Mitte, zwischen Berthold Geyer und Sandra Gehringer, möchte erneut an den Bräunlinger Ratstisch. Bild: Dagobert Maier

Mit vielfältigen persönlichen Beobachtungen und daraus entwickelten Anliegen begründeten die zwölf Aspriranten, warum sie kandidieren. Bräunlingen im Wettbewerb mit anderen Kommunen, aber auch in Konkurrenz von Stadt und Land aufstellen möchte Berthold Geyer. Er will bei der unter Kritik stehenden Gestaltungssatzung weiter nachhaken und sieht angesichts Nachverdichtung in den Ortsteilen und zwei aktueller Baugebiete die Frage, ob Bräunlingen auf Wachstum oder Strukturerhalt setzen solle. Eine gesicherte Breitbandversorgung gebe IT-Ansiedlungen Möglichkeiten, über die gegebenen Chancen im Tourismus müsse man sich verständigen.

Im sozialen Bereich möchte sich Marlene Zehl einbringen. Sie betonte die notwendige Balance zwischen Ausgaben und vorhandenen Ressourcen. Auch die gebürtigen Kölnerin und Wahl-Bräunlingerin Isabella Sachs nannte das Soziale: angefangen bei der herzlichen Aufnahme in Bräunlinger, die sie selbst erlebt habe. In Zeiten des Klimawandels sei der Gesundheitstourismus eine Chance.

Bei den Themenfeldern Hallenbad, Verkehrssituation und Spitalplatz möchte Roman Murr weiterkommen. Das ließ der an diesem Abend verhinderte Kandidat über Sandra Gehringer ausrichten. Er möchte für Bräunlingen und alle Ortsteile da sein und Verantwortung übernehmen. Ein besonderes Augenmerk hat Karl Mergenthaler auf die Ortsteile: Will er doch demnächst in Bruggen bauen. Von Berufs wegen möchte er sich gesamtstädtisch um die Infrastruktur, insbesondere die Straßensanierungen kümmern.

Eine Mannschaftsleistung habe ihn auf die Liste gebracht, meinte der älteste Kandidat, Tilman von Kutzleben. Die Jungen hätten ihn überzeugt, dass Senioren einen Ansprechpartner brauchen. Generell möchte der im Schwarzwaldverein aktive 70-Jährige das gemeinnützige Ehrenamt stärken. Das werde nämlich zu wenig berücksichtigt. Als strukturelles Ziel in der Kommunalpolitik nannte er die Einrichtung eines Kernstadt-Ortschaftsrates.

Landwirtschaft und Ökologie skizzierte Philipp Hofacker kurz und knapp als Themenfelder einer zweiten Gemeinderatsperiode. Aus der eigenen famililären Situation argumentierte Benjamin Glunk. Bei den Glunks kündigt sich Nachwuchs an. Deshalb ist es dem Kandidaten wichtig, die "behüteten Bräunlinger Strukturen an die nächste Generation weiterzugeben". Die Bräunlinger Sportanlagen als Freizeitmöglichkeiten und die Vereine, die Randsportarten bieten, haben sich Eric Dühring auf den Plan geschrieben.

Allgemein hielt sich der Dögginger Kandidat Harald Straub. Er strebt ein gutes Miteinander zwischen Ortsteilen und Gesamtstadt an. Dabei möchte er Verantwortung übernehmen und sich einbringen. Der ländliche Raum müsse lebenswert bleiben, sagte "Dorfkind" Jürgen Sulzmann. "Ich möchte das Leben dort weiter gestalten."

In Unterbränd sei man gut vorangekommen, meinte Winfried Klötzer. Der Ortsvorsteher hob die Breitbandversorgung und die Tourismus-Anstrengungen beim natürlichen Dorfurlaub hervor. Was fehle, sei eine Nahrungsmittelversorgung vor Ort. Notwendig sei es auch, in Unterbränd ein Baugebiet zu aktivieren. Ein Wohngebiet, damit die jungen Leute nicht dem Dorf verloren gehen, schlägt Lutz Rademacher vor. Am Kirnbergsee sollten ein barrierefreier Rundweg angelegt und Parkplätze angelegt werden. Für die Gesamtkommune stören ihn der Sanierungsbedarf bei Straßen und "verlotternden" Gebäuden. Wichtig wäre ein regelmäßiger Sanierungszyklus, damit sich kleine Schäden nicht zu exorbitant teuren Schäden auswachsen.