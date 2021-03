Die Regionalgruppe Hegau/Baar der Naturschutzinitiative meldet einen zweiten toten Milan im Bereich der drei Windräder bei Leipferdingen. Das Tier sei von der Straße aus gut sichtbar auf der Wiese vor der Windkraftanlage gelegen, die am nächsten in Richtung Leipferdingen stehe, teilte Siegfried Münzer mit. Eine Bürgerin aus Leipferdingen habe sie informiert, der Rotor habe dem Tier den Kopf abgetrennt, berichtete Regionalsprecher Klaus Meilhammer aus Riedöschingen. Ein Foto, das Meilhammer der Redaktion zusandte, zeigt einen Milan am Boden mit einem abgetrennten Kopf. Ein weiteres Foto, das wir veröffentlichen, zeigt die Windkraftanlage mit dem toten Milan davor.

Dieses Bild mit dem toten Milan im Vordergrund am Boden entstand diese Woche an der ersten Windkraftanlage auf der Stettener Höhe von Leipferdingen aus. Bild: Siegfried Münzer | Bild: Siegfried Münzer

Dies sei bereits das zweite Schlagopfer innerhalb von sechs Monaten, heißt es. Diese traurigen Beispiele zeigen, dass der strengstens geschützte Rotmilan massiv durch Windkraftanlagen gefährdet sei, insbesondere in dem Milandichtezentrum auf der Stettener Höhe.

„Wenn das so weitergeht, haben wir bald kein Dichtezentrum mehr“, betont Klaus Meilhammer. Sie würden diesen Vorfall wie bereits im September den zuständigen Behörden melden.

Region soll Windparkzentrum werden

Die Stettener Höhe ist mit ihren drei Windkraftanlagen im Bereich Baar/Hegau einer von drei bestehenden Standorten neben dem Amtenhauser Berg bei Immendingen (fünf Windräder) und Verenafohren bei Tengen (drei Windkraftanlagen).

Zusätzlich sind in diesem Umfeld weitere fünf Standorte geplant: Sechs Anlagen, alle 245 Meter hoch, auf der Länge und fünf Anlagen auf dem benachbarten Ettenberg bei Blumberg-Riedöschingen. Drei weitere Windräder sind auf Geisinger Gemarkung der Länge geplant, fünf Windräder entstehen auf dem Eßlinger Berg auf den Gemarkungen Immendingen und Tuttlingen, drei weitere sind auf dem Brand bei Watterdingen geplant.

Das Milan-Vorkommen spielt auch bei den Umweltstudien für die Windparks Länge und Blumberg eine Rolle.

Der erneute Vorfall sei nun aktenkundig bei den Behörden und der staatlichen Vogelwarte des Landes Brandenburg, die das Greifvogelmonitoring bundesweit übernommen hat, teilte Martin Fehringer vom Vorstand der Regionalsgruppe der Naturschutzinitiative mit. Die Landratsämter in Tuttlingen und Konstanz seien bereits informiert. Die Stettener Höhe ist seit Jahren ein amtlich festgestelltes Dichtezentrum. „Gerade jetzt zur Beginn der Brutzeit ist es besonders tragisch“, weil ein Elternteil alleine die Jungvögel nicht aufziehen könne, da ein Elternteil immer am Horst sein müsse, um die Jungen zu schützen, betont Fehringer. Die Milane, so Fehringer, „waren teilweise den ganzen Winter da.“