Die Zunahme an bestätigten Corona-Fällen hat jetzt auch Blumberg erreicht. Das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis meldete diese Woche einen neuen Fall, womit die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt jetzt bei 46 liegt. Nach stark erhöhten Fallzahlen im März und einer zweiwöchigen Ausgangssperre für Riedböhringen waren in Blumberg ab Anfang Juni keine neuen Fälle mehr gemeldet worden, die bestätigten Fälle waren genesen.

Im Schwarzwald-Baar Kreis gab es am Freitag 631 Fälle, davon sind 569 bereits genesene Personen und 33 Todesfälle. Woher der neue bestätigte Corona-Fall in Blumberg rührt, ist nicht bekannt. Im Blumberger Rathaus sieht man dem Ende der Schulferien auch mit Sorge entgegen. Manche Bewohner mit ausländischen Wurzeln würden zum Teil sechs Wochen in ihr Herkunftsland fahren, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy.

Nicht alle würden die Entwicklung der Corona-Pandemie und die aktuellen Hygiene-Regeln mitbekommen. Schautzgy betont: „Jeder Reiserückkehrer, der hier ankommt, muss selbst klären, ob er aus einem Risikogebiet kommt.“ Dabei spiele keine Rolle, ob das Land zu Beginn der Ferien oder des Urlaubs von der Bundesregierung vielleicht noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden sei. Bei Fragen oder positiven Testergebnissen sollen die Rückkehrer telefonisch mit dem Ordnungsamt der Stadt (Telefon 07702/51-0) oder mit dem Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises Kontakt aufnehmen.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in VS-Schwenningen, Waldeckweg 25, für symptomlose Personen, hat neue Öffnungszeiten. Es ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.