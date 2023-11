J

ahreskonzerte nutzen viele Musikvereine, um ihr musikalisches Können einen Abend lang unter Beweis zu stellen. Am Samstagabend bot der Musikverein Riedböhringen vor großem Publikum in der Riedböhringer Mehrzweckhalle eine beeindruckende Vorstellung. In Kooperation mit dem Musikverein Grüningen gestaltete er einen gelungenen Abend. Die Zusammenarbeit war über ein Vereinsmitglied der Riedböhringer entstanden, das in Grüningen Verwandte hat.

Den Auftakt gestaltete der Musikverein Grüningen mit mit „Pomp and Circumstance – Military March No.1“ von Edward Elgar. Unter der Leitung von Dirigent Giuseppe Porgo entführten die Musiker die Zuhörer mit weiteren Stücken nach Großbritannien. Tanja Albert lieferte in den Pausen interessante Hintergründe zu den Liedern. Zuhörer konnten so zum Beispiel das Geräusch von Eisen, das in einer Schmiede bearbeitet wird, in einem Stück wiedererkennen. Für ihre Interpretation von Freddy Mercurys Hit „Bohemian Rhapsody“ erhielten die 53 Musiker kräftigen Applaus, bevor sie mit „Robin Hood – Prince of Thieves“ von Michael Kamen einen Helden der englischen Geschichte nach Riedböhringen holten und damit den ersten Teil des Abends schlossen.

Weiter ging es mit dem Riedböhringer Musikverein. Dirigent Andreas Keimer hatte für die 56 Musiker eine bunte Auswahl an Stücken zusammengestellt und diese gemeinsam einstudiert. Die Mischung reichte von Opern über Märsche bis hin zur aktuellen Popmusik. Bei „Super Mario Bros.“ von Koji Kondo erkannten einige Zuhörer die Musik aus dem Computerspiel. Informationen dazu gab Laura Winterhalter, die durch den zweiten Teil des Abends führte und dem Publikum auch einige Schwierigkeiten bei den Proben verriet. So lagen beispielsweise den Schlagzeugern zu einem Stück lediglich Anweisungen in niederländischer Fassung vor.

Dass das Beste zum Schluss kommt, das hatte sich auch der Riedböhringer Musikverein zum Motto gemacht. Bei ihrem „Sax, Wind & Funk – Medley“ klatschten alle begeistert mit und die Resonanz war am Ende durchweg positiv. Es war ein Beweis für die Musiker, dass sich die regelmäßigen Proben ausgezahlt haben. Dirigent Andreas Keimer zeigte sich sehr zufrieden: „Auch wenn ja nie alles perfekt klappt, war das ein wirklich guter Abend und ein schönes Konzert.“ Trotz krankheitsbedingten Ausfällen war das Konzert dank Unterstützung aus dem Fürstenberger Musikverein ein voller Erfolg.

Josef Hirt vom Blasmusikverband Schwarzwald Baar und Simon Münzer, Vorsitzender des Riedböhringer Musikvereins, nutzten den festlichen Rahmen, um Musiker für ihr langjähriges musikalisches Engagement zu ehren. So legte Henrik Weißhaar in diesem Jahr die Prüfung für das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold ab. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit als Musikerin wurde Tanja Fesenmeyer geehrt. Ein besonderes Lob galt Doris Happle, Andreas Weber und Andreas Schmid, die seit 40 Jahren den Riedböhringer Musikverein musikalisch unterstützen. Für diese Leistung wurden sie von Simon Münzer zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach dem Konzert ließen viele Besucher den Abend bei einem geselligen Beisammensein ausklingen.