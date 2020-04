von Lena Marie Baschnagel

Der Bedarf an Schutzmasken ist fast überall zu spüren. Viele Menschen nähen selbst schöne Stoffbedeckungen für Mund und Nase. In Riedböhringen kommen Hannelore Hubertus und Diana Weißhaar den Bestellungen für selbst genähte Mundschutz-Masken kaum nach.

Stolz trägt Bernd Hubertus die schöne Gesichtsmaske mit dem Riedböhringer Wappen. Bild: Lena-Marie Baschnagel | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Mittlerweile haben sie mehr als 100 Masken genäht, die am Freitagnachmittag von ihren Auftraggebern abgeholt werden konnten. Bei den beiden fleißigen Näherinnen konnte man sich in den letzten Tagen Mundschutz-Masken bestellen.

Auf einem Tisch in ihrem Hof legten sie die fertigen Bestellungen aus, sodass das Abholen kontaktlos ablaufen konnte. Jeder, der zuvor Masken bestellt hatte, konnte sich so seine eigene aussuchen, denn es gab eine große Auswahl an verschiedenen Farben und Mustern.

Stolz zeigen Hannelore Hubertus (links) und Diana Weißhaar ihre auf Bestellung genähten Schutzmasken. Gerne nehmen sie weitere Bestellungen an. Bild: Lena-Marie Baschnagel | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Alles, was über die Materialkosten hinausgeht, spenden sie an die Herzkissenaktion. Das Geld kommt hier Krebspatienten zu Gute. Auch weiterhin nehmen Hannelore Hubertus und Diana Weißhaar gerne neue Bestellungen an.