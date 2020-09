Der Fahrer eines Mitsubishi L 200 Pickup war vom Kreisverkehr Schwarzwaldhof Richtung Blumberg, Tunnelweg, unterwegs. Dabei kam der Fahrer in der Kurve zu weit nach links in den Gegenverkehr. Im gleichen Moment ein Citroën Van von Blumberg her heran und es kam zu einem heftigen Zusammenstoß. Der Der Citroën wurden durch die Wucht des Aufpralls in den nahe gelegenen Bachgraben geschleudert. Anwohner, die durch den lauten Knall aufgeschreckt wurden, alarmierten sofort den Rettungsdienst und Feuerwehr und eilten zur Unfallstelle. Sie mussten den eingeklemmten Fahrer des Citroën aus dem im Graben liegenden Fahrzeug befreien. Während der Unfallverursacher leicht verletzt, wurde, musste der Geschädigte mit dem Rettungshubschrauber Christoph 11 ins Klinikum geflogen werden. Der Tunnelweg war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.