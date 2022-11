von Conny Hahn

Die Erfahrungen als gute Gastgeber sind beim „Blauen Stein“ noch präsent. Deshalb möchte man nun an den Erfolg der Narrentage im Jahr 2017 anknüpfen, bei dem sich die Narren gemeinsam mit der gesamten Dorf- und Vereinsgemeinschaft als hervorragende Gastgeber präsentiert hatten.

Blumberg-Riedöschingen Der Blaue Stein macht den Weg frei: In Riedöschingen wollen 1200 Narren feiern Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich wird für solch einen Anlass nicht nur das Dorf mit der Kompromissbachhalle sowie zahlreichen Besenwirtschaften als Feierorte für die vergnügte Narrenschar herausgeputzt, sondern auch die Narren selbst machen sich ordentlich zurecht. Während die Vulkangeister und Steinmännle schon vor einigen Jahren pünktlich zu den Narrentagen ein neues Outfit bekommen haben, sind nun die Narrenräte an der Reihe. Beim Landschaftstreffen der Landschaft Hegau-Randen am Sonntag, 29. Januar, präsentieren die Elferräte ihr neues Häs.

Blumberg Wenn sich zwei zusammen tun: Doppelkonzert ist ein voller Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Am grundlegenden Aussehen des Häs ändert sich nichts. Allerdings hat so manches Häs der Narrenräte seit der Vereinsgründung bereits ein halbes Jahrhundert Fastnacht mitgemacht und sieht dementsprechend mitgenommen aus. Daher wird es nun erneuert. Anders als beim Häs der Steinmännle und Vulkangeister, bei dem die Mitglieder durch ihre Mitarbeit beim Nähen zu einer deutlichen Kostensenkung beigetragen haben, ist dies bei der Anfertigung des Narrenrat-Häs nicht möglich. Dieses wird fachgerecht durch eine Textilmanufaktur hergestellt.

Das Landschaftstreffen Der Narrenverein „Blauer Stein“ Riedöschingen richtet am Sonntag, 29. Januar ein Landschaftstreffen der Landschaft Hegau-Randen innerhalb der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aus. Der Tag beginnt am Morgen um 9 Uhr mit einer Narrenmesse in der Kirche. Nach einem Zunftmeisterempfang startet der große Umzug durch das Dorf, zu dem etwa 1200 Hästräger von insgesamt 21 eingeladenen Zünften erwartet werden. In der Kompromissbachhalle mit angeschlossenem Barzelt steigt anschließend die große Narrenparty.

Um die Kostenbelastung für die einzelnen Narrenräte dennoch im Rahmen zu halten, wollen diese durch das Ausrichten von Veranstaltungen ein paar zusätzliche Einnahmen generieren. Am Freitag, 18. November laden sie daher zum musikalischen Comedy-Abend mit dem bekannten Duo „Mark‘n Simon“ in die Kompromissbachhalle ein. Das Duo ist nicht zum ersten Mal in Riedöschingen zu Gast und wer die beiden Akteure, den Waliser Mark sowie den Iren Simon bereits einmal erlebt hat, kann bestätigen, dass bei ihren Darbietungen kein Auge trocken bleibt.

Blumberg Außergewöhnliches Gebäude: Wo früher Schweine lebten, feiert jetzt Familie Fries ihre Feste Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl sie bereits seit 1979 gemeinsam für unterhaltsame Auftritte mit Lachmuskelkater-Garantie sorgen, haben sie keinesfalls etwas von ihrer originell-spritzigen und jugendlichen Kreativität verloren. Beide verfügen über eine außergewöhnlich breite Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich und verstehen es hervorragend, ihre Talente bei umwerfenden Persiflagen und genialen Wortspielen mit viel Humor und der nötigen Portion Selbstironie, aber auch bei ruhigeren Passagen mit besinnlichen Songs voll zu entfalten.

Karten gibt es im Vorverkauf

Der Comedy-Abend beginnt um 20.30 Uhr. Einlass in die Kompromissbachhalle ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Narrenräten und Mitgliedern des Vereinsvorstands, per E-Mail unter event@nv-blauer-stein.de, telefonisch bei Nico Gleichauf (0172/6720405) und Christian Straub (0173/7103267) zum Preis von 18 Euro oder an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro. Die Narrenräte sorgen mit Grillwürsten und Brezeln für die Bewirtung der Besucher.