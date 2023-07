Den Ortschaftsrat Hondingen soll künftig Yvonne Hess führen. Sie folgt dann auf Amtsinhaber Rolf Schwenk, der sein 2019 angetretenes Amt aus persönlichen Gründen abgeben will. Hess war Schwenks Stellvertreterin. Neuer stellvertretender Ortsvorsteher soll Axel Fluck werden, der bis zur Kommunalwahl 2024 auch weiter Schriftführer bleibt. Die Wahl muss der Blumberger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung Ende September noch bestätigen. Rolf Schwenk bleibt Mitglied des Ortschaftsrates, dem außerdem Angelika Sitte, Sebastian Süß und Manuel Schneider angehören. Die Anwesenden quotierten die Wahl mit Beifall.

Die Wahl, die der frühere Hondinger Ortsvorsteher und jetzige Stadtrat Horst Fürderer leitete, erfolgte jeweils einmütig mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung der betroffenen Person. Das Interesse am Ortsgeschehen ist groß, rund 80 Hondinger kamen ins Gemeinschaftshaus.

Beim Punkt Neuwahl erklärte Ortsvorsteher Rolf Schwenk, erster grüner Ortsvorsteher in Blumberg, persönliche Umstände nähmen ihn unerwartet so sehr in Anspruch, dass er beantragen müsse, aus dem Amt auszuscheiden. Schwenk gab zunächst einen Rückblick. Bei der Wahl des Ortschaftsrats im Mai 2019 hätten vorab nur Ortschaftsrätin Yvonne Hess und er selbst ihre Bereitschaft bekundet, zu kandidieren. Es habe dann bis 25. September 2019 gedauert, weitere Mitglieder für den Ortschaftsrat zu finden. Bevor das neue Gremium sich richtig finden und seine Arbeit aufnehmen konnte, kam Corona. Die Sitzungen konnten teilweise nur als Video-Konferenz stattfinden, „was die Arbeit erheblich erschwerte“. Nachdem der Ortschaftsrat in der Amtsperiode davor die Sanierung der Ortsdurchfahrt und die 1200-Jahr-Feier als größte Projekte bewerkstelligte, habe der jetzige Ortschaftsrat mit der Erschließung des Neubaugebietes Reutebuckweg und dem laufenden Ausbau der Glasfaseranschlüsse ebenfalls zwei Großprojekte zu meistern.

Der Ortsvorsteher betonte, es sei nicht möglich, es allen recht zu machen, die bürokratischen Hürden würden eher höher, und vom Weltgeschehen mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel „sind wir alle betroffen“, jeden Tags aufs Neue. Dies führe in Teilen der Bevölkerung zu einer Unzufriedenheit, die sich auch in der politischen Arbeit niederschlage. Umso mehr gelte es deshalb, die Zukunft positiv zu gestalten. Die Anwesenden quittierten das mit Beifall.

Vor der Wahl fragte Stadtrat Horst Fürderer die Mitglieder des Ortschaftsrates, ob sie den Ablehnungsgrund des Ortsvorstehers akzeptierten, was bei fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung der Fall war. Der Gemeinderat, so Fürderer, müsse dann in seiner Sitzung im September den Antrag des Ortsvorstehers ebenfalls diskutieren.

Und dann äußerte sich Fürderer auch zum Thema unechte Teilortswahl. Der Blumberger Gemeinderat habe sich Gedanken gemacht, wie es weitergehen solle. Fürderer betonte, das bedeute nicht, dass es keinen Ortschaftsrat mehr geben werde. Das Thema sei aufgeschlagen, weil die Kommunalwahl 2019 in Tauberbischofsheim angefochten wurde, weil eine Bürgerin ihren einwohnerstarken Stadtteil Impfingen unterrepräsentiert sah. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gab der Bürgerin recht, im Februar 2023 musste in Tauberbischofsheim deshalb erneut gewählt werden, Impfingen erhielt einen Sitz mehr im Rat. Im Blumberger Gemeinderat habe Hondingen mit rund 600 Einwohnern ebenso einen Sitz, sagte Horst Fürderer, wie Epfenhofen mit rund 250 Einwohnern, wie der anwesende Ortsvorsteher Daniel Hallaj erklärte. Es sei immer schwieriger, Kandidaten zu finden. In der Region seien alle ein bisschen nervös geworden, weil Hüfingen die bereits abgeschaffte unechte Teilortswahl wieder reaktiviert habe, so Fürderer. Die unechte Teilortswahl sei nicht ganz einfach, dadurch gingen auch viele Stimmen für die Listen verloren. Bei der Kommunalwahl 2024 bleibe es in Blumberg bei der unechten Teilortswahl.