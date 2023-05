In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde jetzt die Auflösung des Vereins Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Wutachtalbahn beschlossen. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig, nachdem in der zuvor abgehaltenen 40. Hauptversammlung kein neuer funktionsfähiger Vorstand gewählt werden konnte. Als Liquidatoren wurden Gerhard Scheu und Dietmar Niche bestimmt.

„Dieser Schritt erfüllt uns alle mit Wehmut“, beschreibt Vorsitzender Gerhard Scheu diesen für den Verein historischen Moment. Allerdings, so Scheu, sah sich der bis dato amtierende Vorstand gezwungen, diesen Vorschlag einer Auflösung der Versammlung zu unterbreiten. Der bis zuletzt und über Jahrzehnte mit Herzblut im Vorstand tätige Gerhard Scheu sowie dessen Stellvertreter Lothar Weber und Schatzmeister Dietmar Niche kandidierten nicht mehr. Neue Personen, die sich engagieren wollen, konnten trotz erneutem Aufruf auch im SÜDKURIER nicht gefunden werden.

Der mit 163 Mitgliedern zahlenmäßig gut aufgestellte Verein bestehe überwiegend aus älteren Mitgliedern, die in der ganzen Bundesrepublik sowie in der Schweiz und Belgien wohnen, berichtet Dietmar Niche. Für eine Fortführung des Vereins wünschte sich der Vorstand eine Übergabe an jüngere und vor allem ortsansässige Personen.

Erhaltung der Museumsstrecke

„Ohne die Interessengemeinschaft gäbe es heute keine Wutachtalbahn mehr“, so Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg. Auch Bürgermeister Markus Keller dankte dem Verein, der in den 41 Jahren seines Bestehens über 700.000 Euro für den Erhalt der Museumsbahnstrecke aufgebracht hat.

„Wir haben unser Satzungsziel erreicht und können stolz sein auf das Erreichte“, so Gerhard Scheu. Außerdem wurden die zahlreichen Projekte wie beispielsweise die Sanierung des Kohlekrans am Bahnhof Fützen erfolgreich abgeschlossen. „Einen Verein aufzulösen, der sein Satzungsziel erreicht hat, zollt von unserer geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeit“, so Scheu. Für eine Fortführung des Vereins hätte es zudem ein neues Satzungsziel gebraucht, berichtet Gerhard Scheu.

Das Kapital der Interessengemeinschaft werde nach Auflösung an den Blumberger Geschichts- und Heimatverein Wurzelsucher übergehen. Dieser habe die Mittel ausschließlich zum Aufbau und Betrieb des geplanten Heimatmuseums einzusetzen. Um eine Befangenheit auszuschießen, enthielt sich Hermann Zorbach, Mitglied der Interessengemeinschaft und Vorsitzender der Wurzelsucher, bei der in der Jahreshauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung.

Güterverkehr und ÖPNV ausgebaut

Bahnbetriebe-Geschäftsführer Christian Brinkmann berichtete in seinen Grußworten von einer weiteren Reaktivierung des unteren Streckenabschnitts der Wutachtalbahn und dem damit verbundenen erhöhten Personennahverkehr. Durch den errichteten Güterverkehr und eine doppelten Förderung von rund einer Million Euro sei eine Instandhaltung der Museumsstrecke auch in Zukunft weiter möglich, so Brinkmann. Mit Dank und Stolz endet mit der Auflösung des Vereins somit eine Ära.