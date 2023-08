„Im Vergleich zu Lebewesen in anderen Fließgewässern geht es unseren Fischen gut“, beschreibt Hans-Hubert Rieth, Vorsitzender der Fliegenfischervereinigung 1966 Wutachflühen, den aktuellen Gesundheitszustand der Tierwelt in der Wutach. Dennoch nehme auch in der Wutach der Bestand an Fischen und anderen Organismen ab, so Rieth.

Noch im 19. Jahrhundert zählte die Wutach zu den forellenreichsten Gewässern Europas. Doch durch verschiedene Faktoren, allen voran die Erwärmung des Flusses, werde auch die Wutach als Lebensraum für Fische immer schwieriger, so der Vorsitzende. Die derzeit vorherrschende Wassertemperatur von 16 Grad reiche für die in der Wutach angesiedelten Lebewesen allerdings noch aus, so Rieth weiter.

Weitere Faktoren für eine Abnahme der Population seien die energetische Nutzung, eine geringere Wassermenge, Einträge aus Industrie und Landwirtschaft sowie die Verringerung der Fließgeschwindigkeit, etwa durch Wasserkraftwerke. Ziel der Fliegenfischervereinigung ist die Erhaltung der Wutach. Daher verstünden die Fischer ihre Tätigkeit des Angelns in erster Linie nicht des Ertrages wegen, sondern zum Schutz der Lebewesen und des Gewässers, so Rainer Frei, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Fischwasserpächter oberes Wutachtal.

Wer im gut 7,5 Kilometer langen Abschnitt der Wutach vom Achdorfer Wehr bis nach Grimmelshofen angeln möchte, muss zunächst die Sportfischerprüfung ablegen. Weiterhin ist ein Jahresfischereischein nötig, welcher auf dem Rathaus beantragt werden kann. Die aktuell 39 Mitglieder und Anwärter der Vereinigung fördern die Ausübung des waidgerechten Fischens mit der Fliegenrute. Es werden also beispielsweise keine Widerhaken zum Einsatz gebracht, so Hans-Hubert Rieth.

Auch Nichtmitglieder können nach Beantragen einer Tageskarte einen Angeltag an der Wutach erleben. Um die Schönheit und Ursprünglichkeit der Wutach zu erhalten, werden alle den Umweltschutz betreffenden Maßnahmen im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege getroffen. Gewässerwart Peter Hochmuth ist dabei für die Kontrolle der Wasserqualität sowie der Gesundheit der in der Wutach lebenden Organismen zuständig.

Eine weitere Aufgabe der Fischervereinigung ist der Schutz der Lebewesen, die auf der sogenannten Roten Liste stehen, also vom Aussterben bedroht sind. Auf dieser Liste befinden sich unter anderem die in der Wutach lebenden Fische Äsche sowie die Fische Bachneunauge und Groppe, für die allesamt ein ganzjähriger Schutz gilt. Die Bachforellen dürfen außerhalb der Schonzeit befischt werden.

In enger Zusammenarbeit mit der Landesfischerei-Forschungsstelle Baden-Württemberg werden im Bereich der oberen Wutach keine Besatzmaßnahmen mit Fischen mehr durchgeführt. Das bedeutet, dass keine Zuchtfische von außerhalb in die Wutach eingesetzt werden. „Alle in der Wutach lebenden Fische sind natürliche Arten“, so Hans-Hubert Rieth.

Zur Erhöhung der Biodiversität startet der Verein im September einen Versuch zur Wiederansiedlung von Edelkrebsen im Mühlenbach. Diese Maßnahme werde in Zusammenarbeit mit der Landesfischerei-Aufsicht durchgeführt, erklärt Rainer Frei. Zu den weiteren Aufgabenfeldern der Fischereivereinigung zählen unter anderem die Reinigung der Wutach durch Sammeln und Entsorgen von Unrat und Müll, die Erfassung des Pegels in Ewattingen sowie die Freihaltung des Einlaufs am Mühlenbach, berichtet Hans-Hubert Rieth abschließend.