Viele Familien nutzen die Schulferien im August und September, um in den Urlaub zu fahren. Somit sollte man meinen, dass in den Reisebüros aktuell nur wenig Betrieb herrscht, weil alle Kunden bereits unterwegs sind. Reinhold Strecker vom Blumberger Reisebüro widerspricht dieser Vermutung aber: „Zurzeit haben wir Kunden, die bereits für den nächsten Sommer ihren Urlaub buchen möchten. Vor allem Kreuzfahrten werden bis zu anderthalb Jahre im Voraus gebucht“, so der Inhaber des Reisebüros.

Hinzu kämen Menschen, die zuerst noch zuhause geblieben sind, nun aber wegen des aktuellen Regenwetters spontan noch in den kommenden Tagen und Wochen verreisen möchten. Aber auch für die Wintermonate buchten Kunden derzeit ihren Urlaub. „Das sind weniger die Ziele zum Skifahren. Solche Orte liegen in unserem Gebiet zu nahe und werden eher als Tagesausflug angefahren. Im Winter fahren viele lieber in warme Regionen wie die Karibik oder die Kanaren. Aktuell geht der Trend auch nach Dubai“, erklärt Reinhold Strecker.

Zusammen mit seiner Frau Alexandra betreibt er das Reisebüro, das vorübergehend im Gasthaus Hirschen in der Hauptstraße 72 eingerichtet ist. In den 24 Jahren, die das Ehepaar Strecker nun schon Kunden zu ihren Reisewünschen berät, konnten sie eine Veränderung besonders bemerken: Im Vergleich zu früher sei auffallend, dass es kaum mehr Phasen gebe, in denen gehäuft besonders viele Kunden kommen. Vielmehr verteilten sich die Buchungen über das ganze Jahr. Und auch wenn nahezu alle Reisen mittlerweile über Online-Portale selbst gebucht werden können, kommen immer noch viele Menschen ins Reisebüro. „Die Menschen schätzen den Kontakt und die individuelle Beratung. Gerade bei längeren Rundreisen mit vielen zusätzlichen Wünschen kommen die Kunden lieber zu uns, weil das online sehr umständlich wird“, berichtet Reinhold Strecker, der selbst betont, wie wichtig er den persönlichen Austausch mit den Kunden findet.

Vor allem nach der Corona-Zeit, in der es für die Reisebranche schwierig war, sei es für ihn nun umso schöner, wieder alle Reiseziele anbieten zu können, und das im direkten Gespräch. Zu den Kunden zähle dabei nicht nur die ältere Generation. Aus allen Altersgruppen kämen Menschen, um sich zu ihrem Urlaub beraten zu lassen. Auch die Konstellation der Urlauber sei sehr unterschiedlich. Neben Familien und Ehepaaren verreisten auch Freundesgruppen gemeinsam, so der Fachmann. Beliebte Ziele sind dabei Länder im Mittelmeerraum wie Spanien, Griechenland oder die Türkei. Nach wie vor ist insbesondere Mallorca vorne mit dabei. Aber auch das eigene Land kommt bei den Deutschen nach wie vor sehr gut an.

Eine Beobachtung macht Reinhold Strecker aber: Weil es im Mittelmeerraum in den Sommermonaten immer wärmer wird, gewinnen die skandinavischen Länder deutlich an Beliebtheit. Aber worauf achten die Kunden bei der Buchung ihrer Urlaubsreise besonders? Reinhold Strecker sagt: „Die meisten wollen, dass sie sich im Urlaub nicht mehr um vieles kümmern müssen, und möchten, dass alles bereits organisiert ist. Gleichzeitig geht es vielen auch darum, etwas zu erleben und etwas von der Region zu sehen, in der sie Urlaub machen.“ Vor allem Kreuzfahrten bieten diesen Komfort, die sich daher großer Beliebtheit erfreuen. Für viele gebe es aber nach wie vor die eine Assoziation mit dem Wort Urlaub, nämlich Sonne, Strand und Meer. Dies sehe er als ein Motiv dafür, dass die Reise für viele seit Jahrzehnten ans Mittelmeer zum Strandurlaub führt, so Strecker.