Der Wintereinbruch hat im Raum Blumberg zu einem Verkehrschaos geführt. Bedingt durch den massiven Schneefall kam es auf der B 27 nach Hüfingen in Fahrtrichtung Blumberg zu einem kilometerlangen Rückstau. Zwischen der Behlaer Höhe und Blumberg-Zollhaus standen die Fahrzeuge, darunter Dutzende von Lkws. Davon betroffen waren auch alle Fahrzeuglenker, die von Geisingen, Riedöschingen oder Hondingen Richtung Blumberg fuhren.

An der Einmündung der Landesstrasse 185 in die B 27 kam es ebenfalls zu einem kilometerlangen Rückstau. Wann sich die Lage bessert, war am frühen Abend noch nicht absehbar.