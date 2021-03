Die Umweltschützer, die sich gegen Windkraftanlagen auf der Baar und im Hegau aussprechen, erhalten Rückenwind ausgerechnet vom Erbauer des ersten Windparks in der Region auf der Stettener Höhe. Jürgen Ziller, Gründer und Geschäftsführer der 1995 ins Leben gerufenen Firma Aufwind in Friedrichshafen, würde heute hier in der Region keine Windkraftanlage mehr bauen, weil es sich nicht rentiere: zu wenig Wind.

Für die Investoren der Windparks Länge und Blumberg sowie bei Bräunlingen, auf dem Brand und dem Staufenberg ist das ein Schlag ins Gesicht. Ein Schlag von einem Experten, der weltweit Hunderte von Windrädern erbaut hat, und der weiß, wo sich der Bau eines Windparks rentiert. Außerdem gibt es noch einen Grund, die Windpark-Pläne für den Brand und den Staufenberg zu überdenken.

Dichtezentrum der Milane

Das Landratsamt Tuttlingen hat festgestellt, dass die Stettener Höhe intensiv als Lebensraum der Milane genutzt wird und den Standort aus der Planung für Windkraft genommen. Doch wenn auf der Stettener Höhe ein Milan-Dichtezentrum herrscht, gilt dies wohl auch für den benachbarten Brand und den ebenfalls benachbarten Staufenberg. Würde das Landratsamt Konstanz dem folgen, müssten die Pläne für die Windkraftanlagen in der Region noch einmal grundlegend überdacht werden.

