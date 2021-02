Während der Schulschließung erhalten die Kinder der Grundschule Fützen über ihre Schulapp tägliche Videos mit Erklärungen zu den Aufgaben des Tages. Groß war die Überraschung, als auf diesem Wege Lehrerin Regine Meder mit einer Aufgabe der besonderen Art an die Kinder heran trat: Als die Lehrerin nach den Weihnachtstagen ihren Christbaum abschmückte, fehlten diesem am Ende nicht nur der weihnachtliche Schmuck, sondern auch sämtliche Nadeln.

Beim Betrachten des Baumes mit all den darunter liegenden Nadeln kam der Lehrerin eine Idee. Wie viele Nadeln mögen das wohl sein? Sie beschloss, diese Frage an die Schüler weiter zu geben. So wurden kurzer Hand alle Nadeln zusammengetan und in 34 Päckchen entsprechend der Schülerzahl verpackt.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Ahlbrecht versuchte sie, möglichst viele Kinder zum Mitmachen bei dieser Forscheraufgabe zu motivieren. Freiwillig, versteht sich. Wohlwissend, dass das bevorstehende Zählen der Nadeln eine ungeheuerliche Fleiß- und Geduldsarbeit werden würde. Um so überraschter waren die beiden Lehrerinnen, dass bereits nach kurzer Zeit fast alle Päckchen von zählwütigen kleinen Forschern abgeholt wurden, die zur Rätsellösung ihren Teil beitragen wollten.

Die Eltern zählen mit

Während viele Kinder mit Unterstützung aus ihren Familien jetzt Nadeln zählten, Zehnerpäckchen machten und alles auf Strichlisten dokumentierten, wurden auch andere Wege von Kindern gefunden, um an das Ergebnis zu kommen., zum Beispiel durch Wiegen. Viel Arbeit war es auf jeden Fall, denn pro Familie galt es immerhin circa 10.000 Nadeln zu zählen.

Eigentlich sollte das Gesamtergebnis von den 3./4.-Klässlern ermittelt werden, aber durch die verlängerte Schulschließung wurde das jetzt von den Lehrerinnen übernommen: sie kamen zu dem beeindruckenden Endergebnis von 381 334 Nadeln.

Alle Kinder, die bei dieser Forscheraufgabe mit Ausdauer, Ideen und Durchhaltevermögen zum Ergebnis beigetragen haben, werden mit einem kleinen Preis belohnt, sobald die Schulschließung beendet ist.