von Fabian Bäurer

Der Osterhase hatte in den vergangenen Tagen in Hondingen viel zu tun. Da sich die Menschen dieses Jahr nicht persönlich treffen dürfen, stellte der Osterhase kleine Aufmerksamkeiten vor die Haustür der Bewohner und sorgte so für ein Lächeln in den Gesichtern. Der Pfarrgemeinderat verteilte Palmzweige und Grüße in Form einer Frühlingsblume mit einer christlichen Botschaft, viele Haushalte erhielten außerdem noch Blumen von anderer Seite.

Vom Kindergartenteam gab es etwas Gebasteltes und der Nachwuchs vom Flötenzirkus erhielt etwas Süßes. Jeder Haushalt freute sich außerdem über einen Schokohasen und einen persönlichen Brief von Ortsvorsteher Rolf Schwenk. Mit diesen kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten bringen die Verantwortlichen in Zeiten der Corona-Krise Abwechslung und Freude in die Häuser.