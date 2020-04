von Conny Hahn

Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr und für die meisten Religiösen ohne Gottesdienst eigentlich undenkbar. Wie begingen Gläubige und Familien das Osterfest in der aktuellen Ausnahmesituation, in der die Kirchen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus geschlossen bleiben müssen? Familie Sutter aus Riedöschingen zelebrierte das Fest im engsten Familienkreis in der kleinen Schabelhof-Kapelle.

Familie Sutter feiert Ostern im Kleinod der Schabelhof-Kapelle in Riedöschingen, die mit dem Heiligen Sebastian als Schutzpatron gegen die Pest und andere Seuchen ein durchaus passender Ort in der aktuellen Situation ist. | Bild: Conny Hahn

Pfarrgemeinderat Bertram Sutter und seine Frau Simone sowie die drei Töchter Katja (zwölf Jahre), Karolin (neun) und Maraike (vier) machten keine Abstriche bei der Feier der österlichen Gottesdienste. Wohnhaft auf den Schabelhöfen, einem Kleinod von Aussiedlerhöfen etwas außerhalb Riedöschingens gelegen, haben sie Zugang zur Schabelhof-Kapelle, einer kleinen Holzkapelle aus dem Jahr 1851, die 1989 von den Bewohnern der Schabelhöfe mühe- und liebevoll restauriert wurde. Dort begingen sie zu fünft auch die diesjährigen Osterfeierlichkeiten. Am fünften Sonntag der Fastenzeit feierten sie hier bereits ihren eigenen kleinen Wortgottesdienst, den Mutter Simone mit der jüngsten Tochter Maraike vorbereitet hatte.

Die Schabelhof-Kapelle, die nächstes Jahr bereits 170 Jahre alt wird, bietet für Familie Sutter mit (von links) Bertram, Katja, Karolin, Maraike und Simone den passenden Rahmen für ihre diesjährigen Osterfeierlichkeiten. | Bild: Conny Hahn

Am Palmsonntag zu Beginn der Karwoche kamen sie erneut zum Wortgottesdienst in der Kapelle zusammen, für den diesmal die beiden größeren Schwestern Karolin und Katja die Vorbereitungen mit der Auswahl der Lieder und Fürbitten übernommen hatten, während Mutter Simone mit kleinen Maraike die Palmwedel hergestellt hatte, so dass die gesamte Familie eingebunden war.

Bertram Sutter hat bereits jahrelange Erfahrung in der Mitgestaltung von Gottesdiensten, zum Beispiel bei den örtlichen St. Martinsfeiern oder auch Familiengottesdiensten zu Weihnachten. Orientierung und einen Leitfaden bezüglich der Abläufe und Texte bietet dabei das Messbuch „Schott„, das ursprünglich 1884 vom einstigen Beuroner Benediktiner Pater Anselm Schott herausgegeben wurde.

Osternacht

Als abschließenden Höhepunkt der Karwoche fand sich die Familie am Ostersamstag abends erneut an der Kapelle ein und entzündete zu Beginn der Osternacht ein Osterfeuer zur Feier der Auferstehung Jesu.

