von Fabian Bäurer

Um etwas gegen die viele freie Zeit und gegen Langeweile zu unternehmen, hat die Hondinger Ortsverwaltung vor kurzem in der Ortsmitte einen „Bücherschrank“ aufgestellt.

Sorgfältig wird die kleine Freiluftbibliothek von Karin Schwenk betreut, sortiert und immer wieder neu gefüllt. Von ihr stammte auch die Idee, einen Bücherschrank in Hondingen einzurichten.

Das Prinzip des Bücherschranks funktioniert ganz einfach: Jeder kann Bücher einstellen oder herausnehmen. Der Bücherschrank ist eine Tauschbörse für gelesene Bücher. So findet sich dort in ständigem Wechsel ganz unterschiedlicher, kostenloser Lesestoff.

Große Bandbreite

Die Bandbreite der Buchthemen ist groß und so finden sich klassische Romane neben emotionalen Erzählungen, Märchen deutscher Dichter, Kinderbücher, Kochbücher, Themensammlungen oder Bildbände.

Es heißt also für eifrige Leser nichts wie ran an den Bücherschrank, denn er ist auch für Schnäppchen gut, weil das Angebot ständig wechselt. Zudem ist der Schrank 24 Stunden geöffnet und das an sieben Tagen.