von Simon Bäurer

Damit es für die Fasnetliebhaber im Tal trotz Corona närrisch werden kann, hat sich der Obertalemer Narrenverein Blindschießer etwas Besonderes ausgedacht. Auf Bestellung werden am Fasnetsamstag, 13. Februar, so genannte „Fasnetdäschli für Dähoäm“ ausgeliefert und an die Haustüre gehängt.

In diesen Taschen wird dann alles zu finden sein, um den sonst im „Haus des Gastes„ stattfindenden und stets beliebten Talemer Narreobed von zu Hause aus zu begehen: ein Paar Bratwürste mit Senf (je weiteres Paar 3 Euro), zwei Fasnetbier, ein Piccolo, zwei Hüpfer sowie den Link zum Talemer Narreobed 2021.

Der Narrenverein hat einen bunten Mix aus den vergangenen Jahren zusammengestellt. Die Narren vom Tal können sich über die besten und lustigsten Auftritte der letzten Programmabende freuen. Auch für die Verpflegung ist in den Fasnettaschen bestens gesorgt.

Fasnetaktion für Kinder

Auch für die Kinder vom Tal hat sich das Vorstandsteam der Blindschießer etwas einfallen lassen. Einer der Höhepunkte der Fasnet im Tal ist traditionell die Kinderfasnet am Rosenmontag im „Haus des Gastes„ in Achdorf. Dort beteiligen sich jährlich rund 25 Kinder aus den Ortsteilen des Wutachtals und stellen immer wieder ein beachtliches Programm auf die Bühne.

Aus diesem Grund wird über die Fastnachtstage ein Überraschungspaket für alle Talemer Kinder vor die Haustüre gelegt. Weiterhin rufen die Narren dazu auf, die Fasnet in den Ortsteilen auch sichtbar zu machen. Alle sind daher eingeladen, ihre Häuser und Gärten mit Fahnen und Girlanden zu schmücken sowie die ausgedienten Christbäume als Narrenbäume mit Luftballons und Bändel umzufunktionieren. Die Blindschießer freuen sich auf eine rege Beteiligung und grüßen alle mit einem Narri.

Eine Tasche kostet 11,11 Euro. Bestellungen sind bis Sonntag, 7. Februar, bei Eva Sosinski unter der Telefonnummer 476 766 oder per Mail an vorstand@obertalemer-blindschiesser.de möglich.