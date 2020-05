Wegen der Coronakrise findet dieses Jahr auch der Stadtputz nicht statt. Im Rathaus-Team kam die Idee auf, einen dezentralen Stadtputz durchzuführen nach dem Motto „Jeder kehrt vor seiner eigenen Haustüre“, teilt die Stadt mit. Die Aktion soll vom 14. Mai bis 29. Mai stattfinden, es darf nicht in Gruppen geputzt werden.

Müllsäcke gibt die Stadt im Rathaus I in der Hauptstraße 97 in Blumberg aus, wer einen Müllsack abholt, soll Bescheid geben, in welchem Bereich er sammelt. und jeder kann im Zeitraum vom 14. Mai bis 29. Mai 2020 entsprechend sammeln und die gefüllten Müllbeutel beim Bauhof im Gewann Vogelherd ab Montag, 18. Mai abgeben.

In einem Aufruf nennt die Stadtverwaltung Bereiche, die besondere Aufmerksamkeit benötigen: der Abschnitt Jim Knöpfle – Tunnelweg; 2. Teilabschnitt Schinkenweg – Bergstraße; der Abschnitt Ottilienweg – Hundeheim; der Abschnitt Pommernweg – über Wanderweg – Ende Ostpreußenweg; der Abschnitt Schießhütte – Fohlenstall; der Abschnitt Herrengarten – Am Eichberg; vom Scheibenrain – Auf dem Horn – über Erzgruben bis zum ehemaligen „Waldfest Platz“; der Zwischenweg Sophie-Scholl-Kindergarten – Steigäcker; ferner von Kellen – Am Eichberg – über den Wanderweg bis zum Panoramabad; die Weihergrube am Stadion vorbei bis zum Parkplatz Stadion; der Abschnitt Sauweg – Radweg an der B 27 – Radweg bis zur Firma Straub; der Rundweg Vita Parcour; der Bereich Stadthalle; der Bereich Eichbergsporthalle; der Bereich Grund- und Realschule sowie der Bereich Viktor-von-Scheffelschule.

Fragen beantworten Alexandra Bouillon und Lena Hettich telefonisch unter 07702/51106 oder per Mail: standortmarketing@stadt-blumberg.de