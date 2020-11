Eine besondere Freude bereiteten die Blumberger Weiherdammschüler den Senioren in der Malteser-Tagespflege. Am St. Martinstag überreichte Hausmeisterin Marion Fischer den Maltesern 25 Papiertüten. In jeder Tüte befanden sich eine Tischlaterne, ein kleines Faltbüchlein mit der Sankt Martinsgeschichte und das Sankt Martinslied.

Jede Überraschungstüte enthielt eine selbst gebastelte Martins-Laterne, ein Faltbüchlein mit der St. Martinsgeschichte und das Martinslied. Bild: Patricia Führing | Bild: Patricia Führing

Die Weiherdammschüler griffen dabei zum Martinstag die von den Sternsingern bekannte Aktion „Wir teilen unser Licht“ auf, an der sich alle Schüler und Lehrer beteiligten. Der Hintergrundgedanke dabei ist, „dass wir den älteren und jetzt durch Corona wieder einsamen Menschen eine kleine Freude machen wollten“, schildert Lehrerin Patricia Führing. Dafür bastelten die Schüler kleine Martinslaternen.

Vor Beginn wurde die Klasse 1 bis 4 von Klassenlehrerin Patricia Führing und der FSJ-lerin Larissa Schwinge in die einzelnen Bastelschritte eingewiesen. Jeder Schüler der Klasse war für einen Bastelschritt zuständig und so stellten sie danach die Bastelei der Mittelstufe mit Klassenlehrerin Karin Beeck und der Oberstufe mit Klassenlehrerin Heidi Sauter und Schulbegleiterin Andrea Rosenstil vor.

Anschließend bemalte jeder Schüler der Weiherdammschule seine Laterne. An den Tagen danach wurden die Laternchen zusammengebaut.

Um die Überraschungs-Aktion abzurunden, wurden die Laternen in hübsche Papiertüten verpackt. Auf jede Tüte wurden ein Laternenbild und ein Brief geklebt.