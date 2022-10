von Malena Schwenk

Den Abend in der voll besetzten Kompromissbachhalle in Riedöschingen eröffnete der Musikverein Hondingen, der mit „Vita pro Musica“ von Thiemo Kraas den Abend eröffnete. Mit dieser passenden Hommage an die Musik sorgten die 24 Musiker gemeinsam mit Dirigent Wolfgang Weber für einen gelungen Auftakt des Konzertes. Die Stücke „Alzacar“, „Out of Africa“ und ein Medley aus verschiedenen Stücken der 1980er-Jahre ließen die Zuhörer nicht nur um die Welt, sondern auch durch die Zeit reisen.

Der Musikverein Hondingen unterhält beim Doppelkonzert mit dem befreundeten Musikverein aus Riedöschingen, hier gibt Dirigent Roland Schey den Takt vor (links unten). | Bild: Malena Schwenk

In seiner Begrüßung hatte zuvor Tonino Cristiani, der Vorsitzende des Riedöschinger Musikvereins, das Publikum dazu eingeladen, die Sorgen des Alltags zu vergessen und in die Welt der Musik einzutauchen.

Unter der Leitung von Roland Schey und Conny Hahn begeisterten dann die Riedöschinger Musiker das Publikum mit einer bunten Auswahl an Stücken, die von Filmmusik über Klassiker von Udo Jürgens bis hin zu bekannten Rock- und Pop-Werken reichten. Die 35 Musiker erschufen eine großartige Stimmung und ließen beeindruckte Zuhörer zurück.

Christina Martin und Sarah Schey moderieren

Diese wurden von Christina Martin und Sarah Schey durch den Abend geführt und mit Hintergrundinformationen zu den gespielten Stücken versorgt. Dass die regelmäßigen Proben sich gelohnt hatten, zeigte die positive Resonanz aus der Zuhörerschaft.

Auch auf der anderen Seite ist man begeistert. Posaunenspielerin Miriam Gehringer meinte zu dem Auftritt: „Es hat wirklich Spaß gemacht, hier heute Abend zu spielen. Gleichzeitig ist es aber auch toll, der anderen Gruppe zuzuhören.“

Start zu Kaisers Geburtstag Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts soll es in Riedöschingen Gruppen von Musikern gegeben haben, über die jedoch wenig bekannt ist. Sicher belegt wurde aber der erste öffentliche Auftritt: Am 27. Januar 1901, dem Geburtstag des Kaisers Wilhelm II., marschierte die Kapelle zur Kirche. Seitdem gilt dieses Jahr als das Gründungsjahr des Riedöschinger Musikvereins. Sehr schnell sind die Musiker auch in der Umgebung bekannt. Der Musikverein ist nach dem Kirchenchor der älteste Verein im Dorf.

Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, und Tonino Cristiani nutzten den Rahmen des Abends für die Ehrung verdienter Riedöschinger Musiker. Svenja Happle wurde für das Bestehen des Bronzenen Jungmusikerleistungsabzeichens gewürdigt, Selina Guth für das Silberne Jungmusikerleistungsabzeichen.

Lothar Büttner 50 Jahre in der Musik

Dominik Weber und Fabian Happle sind seit zehn Jahren aktiv dabei und auch Simone Roßhardt blickt auf 20 Jahre aktive Mitgliedschaft zurück. Stephan Kilian spielt seit 25 Jahren aktiv im Verein, Oliver Pfeiffer seit 30 Jahren. Bereits 40 Jahre lang aktiv sind Elvira Happle und Regina Zeller. Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft wurde Lothar Büttner mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Die Zuhörer lauschen begeistert dem Programm beim Doppelkonzert der beiden Musikvereine aus Riedöschingen und Hondingen. | Bild: Malena Schwenk

Für Vorstandstätigkeiten wurden geehrt: Ingfried Kurz für zehn Jahre Vorstandstätigkeit und Thomas Schöndienst für 15 Jahre. Ein ganz besonderes Lob galt Roland Schey, der seit 40 Jahren aktiv im Verein und zudem seit 15 Jahren als Dirigent tätig ist und mit einem Geschenk überrascht wurde.

Wiederholungskonzert in Hondingen

Am Samstag, 5. November, erfolgt um 20 Uhr der Gegenbesuch der Riedöschinger in Hondingen.