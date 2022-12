von Lena-Marie Baschnagel

Den ersten Konzertteil bestritten die Epfenhofener Musikanten unter der Leitung von Dirigent Elmar Klein. Zum Auftakt präsentierte der Verein vor zahlreichen Besuchern das Stück „Euphoria“. Weiter ging es mit der von Christoph Gleichauf komponierten „Kommentaler Musikanten Polka“. Nach dem Stück „Concerto d‘amore“ gab es bei „Jandas Express“ ein gelungenes Trompeten-Solo.

Hierbei mischte sich der Solist unter anderem auch mitten unter das Publikum. Begrüßt wurden die Gäste vom Vorsitzenden Dominik Rösch. Bei dem Medley „Udo Jürgens live“ mit bekannte Melodien, wie beispielsweise „Griechischer Wein“, „17 Jahr, blondes Haar“ und viele mehr, sah man viele wippende Köpfe.

Die Musikvereine Den Musikverein Randen gibt es seit 1863. Der Verein zählt 40 aktive Mitglieder um den Dirigenten Thomas Umbscheiden. Den Posten des Vorstands führt Lisa Albert aus. Die Kommental-Musikanten Epfenhofen wurden 1920 gegründet. Das Amt des ersten Vorsitzenden liegt in den Händen von Dominik Rösch. Im letzten Juli feierte der Verein mit einem Festwochenende sein 100-jähriges Bestehen.

Teil des Epfenhofener Programms war es auch, treue Mitglieder zu ehren. So zeichnete Vorsitzender Dominik Rösch Karlheinz Weber für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft aus. „Er ist seinem Flügelhorn immer treu geblieben und konnte so bereits viele Konzerte des Vereins bereichern“, so Rösch. Seit 2013 engagiert sich Weber auch in der Vorstandschaft als Festkoordinator. Für ihren Rückhalt und große Hilfsbereitschaft überreichte Rösch auch ein Präsent an dessen Frau, Martina Weber.

Urkunde für Mattheo Weber

Mattheo Weber erhielt an diesem Abend im Gemeinschaftshaus Kommingen die Urkunde zum erfolgreichen Absolvieren des Jungmusikerleistungsabzeichens in Silber. Er gehöre seit dem Sommer zum Trompetenregister und sei nun das jüngste Mitglied des Vereins, so Rösch.

Karlheinz Weber (links) wird für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Epfenhofener Kapelle geehrt. Mattheo Weber (Mitte) erhält vom Vorsitzenden Dominik Rösch die Urkunde für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber, welches er dieses Jahr erfolgreich in Furtwangen absolviert hatte. | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Fortgeführt wurde das Programm mit einem Solo am Alphorn von Markus Rösch bei dem von ihm komponierten Stück „Bergmelodie“. Markus Rösch war auch der Komponist des folgenden Beitrags „Auf die guten Freunde“. Zum Abschluss spielten die Musikanten den „Astronautenmarsch“. Mit Humor, dem ein oder anderen Quiz und musikalischem Hintergrundwissen führte Bianca Rösch durch das Programm. Die Zuhörer belohnten die Musiker mit kräftigem Applaus.

Nach einer kurzen Umbauphase gelang es dem Musikverein Randen, mit seinem Programm im zweiten Konzertteil das Publikum mitzureißen. Zum Auftakt spielten die Kapelle das eindrucksvolle Stück „Encanto“. Nach den Begrüßungsworten des Dirigenten, Thomas Umbscheiden, ging es mit einem englischen Arrangement „Sons of the brave“ weiter. Insgesamt gab der Musikverein dem Publikum einen Einblick in verschiedene englische Musikstücke, wie zum Beispiel auch „Highland Cathedral“.

Furioses Finale mit Robbie-Williams-Titeln

Mit Freude vom Publikum aufgenommen wurde der Beitrag Titel „Mit dir ein ganzes Leben“. Wie schon der Titel es sagt, war der Abschluss des Programms der Randener Musiker wahrlich unterhaltsam: „Let me entertain you – Robbie Williams Medley“, ein Mix aus berühmten Hits des weltweit bekannten britischen Sängers und Songwriters, bildete das furiose Finale. Die Moderation des Programms der Randener Kapelle übernahm Dirigent Umbscheiden mit viel Humor und Musikwissen. Das Publikum ließ es auch an Beifall für die Randener Kapelle nicht fehlen.