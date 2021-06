von Gernot Suttheimer

Der Gemeinderat beschloss den Erlass der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen der konfessionellen und städtischen Einrichtungen für den Monat Mai 2021, sowie Erlass der Elternbeiträge der Schulkindbetreuung für April und Mai 2021. Die Inanspruchnahme der Notbetreuung wird tageweise abgerechnet. Damit bleiben der Gemeinderat und die Stadtverwaltung ihrer bisherigen Haltung zu Beiträgen während der Pandemie treu. Auch im Frühjahr 2021 waren die Schulkindbetreuung und die konfessionellen und städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Vorgaben nur sehr eingeschränkt geöffnet. Nach dem Ende der Osterferien fand in den Schulen zunächst Wechselunterricht, dann Fernlernunterricht/Homeschooling statt. Es konnte lediglich eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 angeboten werden.

Die Notbetreuung wird tageweise abgerechnet

Die Kindergärten durften nach den Osterfeiertagen zunächst im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen starten. Jedoch waren auch in Blumberg im April/Mai einzelne Einrichtungen aufgrund von Corona-Fällen geschlossen. Die Überschreitung des relevanten Inzidenzwertes von 165 führte zur Schließung der Kindertageseinrichtungen ab Montag 26.April. Eine Notbetreuung wurde angeboten. Die Kitas konnten am 25.Mai .2021 wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wechseln.

Da die Eltern in den oben genannten Zeiträumen keine Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen konnten, wurden die Beiträge der Schulkindbetreuung für April und Mai sowie die Elternbeiträge der Kitas für Mai zunächst ausgesetzt. Für die Schließungen der Kitas im Januar und Februar erstattete das Land einen Teil der Gebührenausfälle. Insgesamt entlastete der Gemeinderat die Eltern für die Monate April und Mai um insgesamt 56.848,50 und erließ die Elternbeiträge für diese Monate komplett. Auch während der aktuellen Notbetreuungssituation wurde das bisherige Personal weiter eingesetzt. Durch die vorgegebenen Gruppentrennungen auch in der Notbetreuung war der Personalbedarf nach wie vor gegeben.

Vorschlag des Städtetags

Der Gemeinderat beschloss die Anpassung der Elternbeiträge zum um 2,9 Prozent gemäß des Vorschlages von Vertretern des Gemeindetags, Städtetags, der Kirchenleitungen und der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg. Hintergrund dieser Empfehlung ist, eine Kostendeckung von 20 Prozent der Betriebsausgaben durch die Elternbeiträge zu erreichen. Unter Berücksichtigung der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Belastungen sowohl der Träger der Einrichtungen als auch der Eltern sprechen sich die Kommunalen Landesverbände und die vier Kirchen dafür aus, die Elternbeiträge mit einer moderaten Steigerung von 2,9 % in Anlehnung an die üblichen Tarifentwicklungen zu empfehlen.

Der Gemeinderat beschloss zudem die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote für Schulkinder und die Ferienbetreuung an den Blumberger Schulen.