Einige Jahre fand der Weihnachtsmarkt an der Stadthalle statt. Jetzt geht es wieder zurück in die Innenstadt. Aus dem Organisationskomitee begrüßt Nadine Wehrle von der Tourist-Info den Standortwechsel: „Nach einer positiven Umfrage bei den Ausstellern haben wir uns für diesen Schritt entschieden“, betont sie. „Wir können uns auf ein vielfältiges Angebot bei dem Markt freuen.“

Wenn sich am Samstag, 9. Dezember, von 14 Uhr bis 21 Uhr die Pforten zum Weihnachtsmarkt öffnen, erwartet ein buntes Programm die Besucher. Ob für Familien mit Kindern, für Gäste, die Geschenke suchen, oder für Gruppen, die sich dort zu einem lockeren Beisammensein treffen – für alle wird bei der vorweihnachtlichen Veranstaltung etwas geboten.

18 Teilnehmer schon dabei

Bereits 18 Teilnehmer haben für diesen beliebten Treffpunkt zugesagt. Weitere Interessenten können sich bei der Stadtverwaltung/Tourist-Info, Telefon 07702 51200 noch anmelden, geben die Organisatoren bekannt.

„Zum Weihnachtsmarkt erwarten wir am neuen Standort in der Stadtmitte viele Besucher.“Nadine Wehrle, Stadtverwaltung Blumberg | Bild: Roland Sigwart

Mit ihrer Entscheidung, dieses immer gut besuchte Weihnachtsereignis in die Stadtmitte zu verlegen, komme die federführende Stadt Blumberg einem lang gehegten Wunsch vieler Blumberger nach, so Wehrle.

Wer bietet was? Neben den gewerblichen Anbietern werden auch viele Blumberger Vereine mit ihren kreativen Angeboten den Markt bereichern. Schulverbund Blumberg: Waffeln und heiße Schokolade; Stadtkapelle Blumberg: Kartoffelsuppe und Glühwein; Waisenhaus Sierra Leone: Socken und Mützen; Narrengesellschaft/Funkengarde: Funkenstrudel und heiße Drinks; Kreativecke Andrea Rendler: Geschenke und Dekoartikel; Stadthexen: Schupfnudeln und Getränke; Gewerbliche Schulen Donaueschingen: Schokobananen und Bastelarbeiten der Klassen; Schleifenbach-Hexen: Raclettekäse mit Beilagen und Weihnachtstombola; Daniel Damm: Grillspezialitäten; Charly‘s Angel: Crêpes und Suppentopf. Angereiste Anbieter aus Hüfingen, Königsfeld, Aach oder Radolfzell werden den Mark mit einer großen Palette von Holzwaren, handgefertigten Kerzen, Flammkuchen, Korkartikeln bis zum Magnetschmuck weiter bereichern. (hhe)

Mit seinem breit gefächerten Angebot erfüllt der Blumberger Weihnachtsmarkt viele Wünsche. Holzwaren aus eigener Herstellung, selbst gefertigter Schmuck, handgestrickte Socken, selbst gebasteltes Spielzeug und vieles mehr können erworben werden. Natürlich dürfen Glühwein und Kinderpunsch nicht fehlen.

Das kostenlose Kinderkarussell wird auf dem Blumberger Weihnachtsmarkt viele Runden drehen. Wie 2023.

Wenn Bürgermeister Markus Keller in Begleitung des Nikolaus um 14 Uhr das vorweihnachtliche Geschehen eröffnet, werden an die Kleinsten Geschenke verteilt. Ein kostenfreies Kinderkarussell und ein Kinderschminken des Jugendhauses in der Stadtbibliothek gibt es ebenfalls. Die Villinger Puppenbühne zeigt um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr die Stücke „Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke“ oder „Der verzauberte Weihnachtsbaum“.

Schwarzwaldverein bietet Fackelwanderung

Eine Abordnung der Stadtkapelle Blumberg spielt unter der Leitung von Miriam Gehringer von 15 Uhr bis 16 Uhr Weihnachtsmusik. Um 18 Uhr bietet der Schwarzwaldverein eine einstündige, geführte Fackelwanderung rund um Blumberg. Für die kinderwagentaugliche Tour sollte man sich im Touristenbüro anmelden.

Das abwechslungsreiche Programm sorge für viel Unterhaltung. Besonders in den Abendstunden wird mit dichtem Markttreiben gerecht. Der Standortwechsel werde sich sicherlich bezahlt machen und auf den Besucherstrom auswirken, erwarten die Veranstalter.

