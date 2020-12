Die Weihnachts-Gottesdienste in Blumberg und den Teilorten sollen auch in der coronabedingten Ausnahmesituation stattfinden. Darauf verständigten sich die Geistlichen in einer gemeinsamen Zoom-Beratung mit Bürgermeister Markus Keller.

Initiative der Pfarrerin

Die Initiative kam von der evangelischen Pfarrerin Gabriele Remane, wie sie dem SÜDKURIER mitteilte. Bei der Beratung waren auch ihr Kollegen, der römisch-katholische Pfarrer Karlheinz Brandl und die beiden alt-katholischen Seelsorger Guido Palazzari und Stefan Hesse mit dabei. „Wir wollen die Wege gemeinsam gehen und diejenigen im Glauben stärken, die dies in einem Gottesdienst wünschen“, erklärte Pfarrerin Remane anschließend.

Deshalb finden die Gottesdienste an Heiligabend bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember statt. Natürlich unter den bekannten Hygienevorschriften. Aus Achtsamkeit für alle finden nach dem 27. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 keine Gottesdienste statt. Sollte sich die Situation so entwickeln, dass der Inzidenzwert über 300 steigt, werden die Gottesdienste kurzfristig abgesagt. Am Mittwoch lag er um 12.30 Uhr laut Pfarrerin Remane bei 268.