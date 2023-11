Die Weihnachtszeit ist mit zahlreichen Traditionen verbunden. Diesen spürt Werner Mezger am Freitag, 24. November, bei einem Vortrag im Kardinal-Bea-Museum in Riedböhringen nach. Der Vortrag mit Beginn um 19.30 Uhr steht unter dem Titel „Bräuche rund um Weihnachten“. Der Eintritt ist kostenlos, wie der Kardinal-Bea-Verein, der Mezger eingeladen hat, mitteilt.

Der Vortrag beschränke sich nicht auf Weihnachten alleine, sondern reiche von der Zeit von Martini über Weihnachten bis Dreikönig. Dazu tun sich viele Fragen auf: Was hat Sankt Martin mit Weihnachten zu tun? Was ist aus dem heiligen Nikolaus geworden, der sich inzwischen vielerorts in den Weihnachtsmann verwandelt hat? Wo haben der Adventskranz und der Christbaum, wo die Krippen und Krippenspiele ihren Ursprung? Woher kommt der Ausdruck „Zeit zwischen den Jahren“? Und warum bewegt die Menschen mittlerweile weniger das biblische Ereignis der Geburt Christi als die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt?

Diesen und anderen Aspekten gehe der Vortrag anhand von reichlich Bildmaterial nach. Dabei bieten sich Einblicke in Brauchformen aus ganz Europa, die in ihrer Exotik teilweise ebenso rätselhaft wie faszinierend sind, verspricht der Verein. Allein die Fülle der Nikolausbräuche im alpinen Raum kenne nahezu keine Grenzen. Durch den Vergleich der Kulturformen unterschiedlicher Gegenden würden dem Betrachter die Augen geöffnet für Zusammenhänge und Ideen, die in früheren Jahrhunderten selbstverständlich waren, heute jedoch in Vergessenheit geraten sind. Insbesondere gehe es auch darum, über den Säkularisierungsprozess der Weihnachtszeit und seine Gründe nachzudenken. Werner Mezger, bekannt durch Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen, war von 1996 bis 2021 Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Uni Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE).