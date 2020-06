von Conny Hahn

Die Verärgerung in Riedöschingen ist groß: Unbekannte haben am Samstag den Blumenschmuck am Eingang der Sankt Martins Kirche mutwillig zerstört. Erst kürzlich haben die Landfrauen mit einer Pflanzaktion von über 30 Blumenkästen sowie mehreren Blumenkübeln an zentralen Plätzen und Brunnen dafür gesorgt, dass das Dorf in blühender Pracht erscheint.

Auch der neu gestaltete Kirchenvorplatz erhielt durch Mitglieder der Kirchengemeinde und Katholischen Frauengemeinschaft eine sommerliche Bepflanzung mit mehreren Blumenkübeln sowie farbenfrohen Blumen rund um die vor der Kirche stehenden Bäume. Am Samstag hatte die Freude über die bunte Blumenpracht jedoch ein abruptes Ende: Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte die Blumen aus den Kübeln gerissen und auf den Boden geschmissen, die den zentralen Eingang zur Kirche schmückten.

Kirchendienerin Agathe Wiegand, die die traurige Entdeckung machte, ist verärgert: „Offensichtlich können manche Leute es nicht sehen, wenn irgendwo etwas Schönes erschaffen wird. Die Zerstörungswut nimmt immer mehr zu, wir werden hier nicht wegschauen.“ Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kirchengemeinde zu melden, damit mindestens der entstandene Schaden ersetzt werden kann.