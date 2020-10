von Gernot Suttheimer

Kommingen zählt mit 274 Einwohnern Ende Juni 2020 zu den kleineren Blumberger Stadtteilen. 20 Jahre lenkte Norbert Baumann die Geschicke des Dorfes. Sein Nachfolger Matthias Lohberger konnte das Ehrenamt nur ein Jahr ausüben. Eine hartnäckige Krankheit zwang ihn zum vorzeitigen Aufgeben.

Der Ortschaftsrat wählte am 22. September dieses Jahres bei der gut besuchten öffentlichen Sitzung im Gemeinschaftshaus Matthias Sauter zum neuen Ortsvorsteher. Er arbeitet seit über einem Jahr im Ortschaftsrat mit und wurde Anfang Juli 2019 zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde jetzt Michael Sauter bestimmt.

Matthias Sauter ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er arbeitet als Bauführer in der Schweiz in Kloten. In seiner Freizeit ist er bei der örtlichen Feuerwehr aktiv. Er kümmert sich um die beiden Pferde seiner Frau und wirkt gerne und oft im Heim und Garten mit. Außerdem wandert er gerne und geht so oft wie möglich an die frische Luft.

In Donaueschingen geboren

Er wurde in Donaueschingen geboren und lebt in Kommingen. Ihm liegt seit vielen Jahren das Gemeinwohl sehr am Herzen. „Ich finde es schön, dass so viele einheimische Bürger in Kommingen bleiben und die Einwohnerzahl dadurch nicht gesunken sondern sogar leicht auf 274 Einwohner Ende Juni 2020 gestiegen ist“. Für ihn ist Erschließung eines Neubaugebietes erstes Ziel“, betont er. Um hier voran zu kommen, würden ernsthafte Interessenten benötigt, sagt er. Direkte Anfragen liegen derzeit keine vor, bedauert Matthias Sauter. Ein möglicher Standort wird derzeit geprüft.

Aktuell steht die Sanierung der Friedhofswege an. „Meine beiden Vorgänger Norbert Baumann und Matthias Lohberger haben eine gute Logistik für das Gemeinwohl eingebracht“, betont Sauter. Hier will er anknüpfen und hat für alle Menschen ein offenes Ohr. Einen besonderen Wunsch teilt der neue Ortsvorsteher mit Millionen von Menschen: dass die Corona-Pandemie endet. Sobald wie möglich sollte das gesellschaftliche Leben wieder anlaufen. Die ersten Probeaktivitäten von Musikverein und Landfrauen wurden durch die zweite Coronawelle bereits wieder gestoppt. Jetzt geht im November nichts mehr, bedauerte Sauter.

„Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation ist genau zu prüfen welche Veranstaltungen in den nächsten Monaten überhaupt noch stattfinden können“. Wenn die Fallzahlen besser werden, kann er sich in Kommingen einen Weihnachtstreff im Freien vorstellen. Eine Hallenfastnacht werde es wohl nicht geben. Närrische Aktivitäten seien allenfalls im Freien denkbar.

Die Feuerwehr kann proben

Die Freiwillige Feuerwehr kann in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen proben. Im Feuerwehrfahrzeug ist das Tragen von Gesichtsmasken Pflicht. In der Schweiz, wo Matthias Sauter arbeitet, sei es wieder Pflicht, in den Büros Masken zu tragen. Er hofft inständig, dass die Grenze offen bleibt. Gerade ein geselliges Dorf wie Kommingen leide unter den Beschränkungen. Matthias Sauter ist nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 07736/924092 (abends) für eine Terminabsprache erreichbar. Die E-Mailadresse lautete ov.kommingen@stadt-blumberg.com. „Ich habe schon zahlreiche Gespräche geführt“, meint er abschließend.