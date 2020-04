von Vo Bernhard Lutz

Der Umzug der Postagentur ab Mai vom östlichen Stadtrand in die Tevesstraße ist ein Gewinn für die ganze Blumberger Innenstadt. In die leer stehenden Räume der ehemaligen Traditionsfirma Elektro Müller zieht wieder Leben ein. In der Tevesstraße, neben der Hauptstraße eine der beiden Hauptgeschäftsstraßen in der Innenstadt, hat ein Geschenkshop mit Schul- und Schreibwaren sicherlich gute Chancen.

Blumberg Wo in Blumberg früher Elektro-Müller war, ist ab nächsten Montag die Postagentur

Das gilt auch im Hinblick auf die zu erwartenden Impulse durch das Landessanierungsprogramm, das dieses Jahr starten soll. Ein Schwerpunkt davon ist die Tevesstraße.