Die Stadt Blumberg wird ab 18. Mai die Notbetreuung in den Kindertagesstätten nicht erweitern. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Zwar habe die Landesregierung am 6. Mai weitere Lockerungen ab dem 18.05.2020 für die Notbetreuung in den Kindertagesstätten angekündigt.

Wann und wie diese Lockerung tatsächlich in Blumberg umgesetzt werden kann, ist abhängig vom Ergebnis der von der Landesregierung beauftragten Studie zu Kinder unter zehn Jahren. Diese Studie der Unikliniken des Landes, unter Federführung der Uniklinik Heidelberg, untersucht das Virusgeschehen bei Kindern und liege aktuell noch nicht vor, schreibt die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Harnest.

Derzeit gebe es noch viele offene Fragen und keine weiteren Informationen wie eine erweiterte Notbetreuung sowie die Öffnung der Kindertageseinrichtungen auf 50 Prozent ab 18. Mai gestaltet werden soll.

Solange keine detaillierten Richtlinien und kein Konzept dafür veröffentlicht würden, könn zur Sicherung des Infektionsschutzes keine erweiterte Öffnung stattfinden. Die erweiterte Öffnung müsse auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Bis dahin gelten die aktuellen Richtlinien zur Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes. Wer Bedarf hat, kann sich an die Stadt melden, unter der Telefonnummer 07702/51121, Hauptamt. Nähere Informationen stehen auf der Homepage www.stadt-blumberg.de.