Die Musikschule Blumberg muss den Betrieb vorläufig einstellen, weil sie nur in den Räumen einer allgemein bildenden Schule unterrichtet, die in Baden-Württemberg bis 15. Juni nicht für außerschulische Zwecke genutzt werden dürfen. In den Hintergrund gerät bei der Diskussion die Kultur und ihr Stellenwert. Viele Hochzeiten, Feste oder Beerdigungen sind ohne Musik und Musikvereine kaum denkbar. Wenn wegen der Tröpfcheninfektion derzeit kein Blasmusikunterricht gegeben werden darf, leuchtet es nicht ein, weshalb die Fußball-Bundesliga am 15. Mai wieder starten darf, wo beim Spielerkontakt sicher auch die Gefahr einer Tröpfcheninfektion besteht. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.

