Ein Brand in einem Fleischereibetrieb hat am Samstag, 17. Dezember, kurz vor Mitternacht zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Waldshuter Straße geführt.

Vorsichtig agieren

Wie die Polizei informiert, sei es in einer auf dem Dach des Betriebes installierten Absorptionsanlage zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr habe den Brand in der mit Ammoniak betriebenen Anlage löschen können, musste dabei jedoch äußerst umsichtig vorgehen, um ein Austreten des giftigen Ammoniaks zu vermeiden.

Zu einer Gefährdung oder Verletzung von Personen sei es nicht gekommen, zumal sich bei Brandausbruch keine Mitarbeiter im Betrieb befanden.