Die Sanierung der Wutachbrücke in Achdorf muss warten. Der Gemeinderat hob die Ausschreibung auf. Acht Bieter hatten Unterlagen abgeholt, nur einer gab ein Angebot ab, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit. Mit 998 000 Euro lag dies 63 Prozent über der Kostenschätzung von 609 935 Euro. Sie müssten das Ganze in mehrere Gewerke aufgliedern und beschränkt ausschreiben, erklärte der Stadtbaumeister. Fast eine Million Euro sei viel zu teuer, so Bürgermeister Keller.