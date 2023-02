Der Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Winklerstraße in Blumberg fand laut am Sonntagmorgen Polizei gegen 3.30 Uhr in der Frühe statt. Der Täter hebelte an einem Fenster, dessen Glas dadurch zerbrach. Durch das dabei entstandene Geräusch wachte der im gleichen Gebäude wohnende Inhaber auf. Er schaute nach und störte den Täter offensichtlich bei seinem weiteren Vorgehen.

Der Unbekannte ließ bei seiner überhasteten Flucht Einbruchswerkzeug zurück. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.