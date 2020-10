In der Region gab es um die Jahrtausendwende zwei tödliche Flugzeugabstürze, beide wären vermeidbar gewesen. Noch stark im Bewusstsein ist der Absturz bei Überlingen am 1. Juli 2002, als nach einem Zusammenstoß zwischen einem DHL-Frachtflugzeug und dem Bashkirian-Airlines-Flug 2937 über Owingen 71 Menschen starben, darunter 49 Kinder. Bei Blumberg hatte es schon im Herbst 2000 einen tödlichen Absturz eines Vermessungsflugzeugs gegeben, bei dem alle vier Insassen ums Leben kamen.

Bild: Schönlein, Ute

Am mittleren Eichbergweg erinnert ein Gedenkstein an den tödlichen Flugabsturz hier vor 20 Jahren. Reinhold Freiter, Falk Winter, Frank Faulbaum und Hans-Henning Dyhr, zwei Piloten und zwei Bordingenieure, kamen dabei am 24. Oktober 2000 ums Leben.

Start in Donaueschingen bei Schlechtwetter

Am Flugplatz Donaueschingen herrscht schlechtes Wetter, als um 14.32 Uhr eine Beech 300 zu einem Vermessungsflug startet. Der Fluglandeplatz Donaueschingen sollte ein Instrumentenanflugverfahren erhalten. Die Beech 300 sollte erstmals das Funkfeuer und die Entfernungsmessanlage vermessen. Um 17.16 Uhr prallte das Flugzeug in dichtem Nebel bei Blumberg auf einen Berghang. Alle vier Insassen starben.

Der Gedenkstein am Mittleren Eichbergweg erinnert bis heute an den Flugzeugabsturz am 24. Oktober 2000, bei dem alle vier Insassen ums Leben kamen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Der Absturz und der Tod der vier Besatzungsmitglieder am Eichberg hätte verhindert werden können, ja sogar verhindert werden müssen. Das offenbarte der Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) im Oktober 2002. Entscheidend für den Absturz war, dass der Pilot beim Anflug auf Donaueschingen von Instrumenten- auf Sichtflug wechselte, obwohl weder der Mindestabstand zu den Wolken gegeben war noch irgendein Besatzungsmitglied ausreichenden Sichtkontakt zum Boden hatte.

Hinzu kam, dass der Pilot die sichere Mindesthöhe von 4500 Fuß (1370 Meter über Meereshöhe) beim Anflug unterschritt und den Sinkflug bei 4000 Fuß (1220 Meter) einleitete. Axel Raab, damals Pressesprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS), kommentiert das so: „Der Pilot hätte bei diesen Bedingungen in Donaueschingen nicht landen dürfen“. Weil der Flugplatz noch gar kein Instrumentenanflugverfahren hatte.

Ein Sachbearbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung findet den Flugschreiber. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Doch dies war nicht der einzige Verstoß gegen Flugregeln und Vorschriften. Die Besatzung hätte den Messflug schon gar nicht starten dürfen. Im Abschlussbericht der BfU heißt es klipp und klar: Die Besatzung hätte mit dem Flugzeug „am Boden bleiben“ und auf besseres Wetter warten oder weiterfliegen müssen. Trotzdem stieg die Maschine auf. Damit nicht genug, flog der Pilot auch noch trotz des Schlechtwetters unter der radargeführten Mindesthöhe (6000 Fuß) auf 4500 Fuß. Fast zwei Stunden lang folgten diverse Anflüge nach dem geplanten Verfahren, alle nach Sichtflugregeln, aber in den Wolken. Für den Piloten Heiko Teegen, Herausgeber der Zeitschrift „Pilot und Flugzeug“ war dies illegal.

Am Eichberghang sind am Tag nach dem Absturz deutlich die spuren an den Bäumen zu sehen, die das Flugzeug touchierte, bevor es gegen den Berghang prallte. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Der Blick richtet sich aber auch auf das betroffene Braunschweiger Unternehmen,

die Flight Inspection International (FII), das am 1. Juni 2001 im Nachfolgeunternehmen „Flight Calibration Services“ (FCS) aufging. So hatte der Pilot die vom Flugunternehmen

FII selbst festgelegte Supervisions-Zeit von 100 Flugstunden im Messbetrieb noch gar nicht erreicht. Eine Anzeige von Tegen gegen zwei Verantwortliche der Firma FII sowie gegen Dieter Kaden, den damaligen Chef der Deutschen Flugsicherung in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von FII wurde von der Staatsanwaltschaft Darmstadt abgelehnt, was nicht nur beim Sachbearbeiter der BfU für Verwunderung gesorgt hatte.

Techniker der Kriminalpolizei stehen am Mittwoch, 25. Oktober 2000, bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis neben den Überresten eines zweimotoriges Flugzeug. Es war nach Polizeiangaben bei dichtem Nebel an einem Berg zerschellt. Dabei wurden vier Personen tödlich verletzt. Bild: dpa | Bild: Patrick_Seeger





Denn bei den Vermessungsflügen durch das Unternehmen FII waren solche Verstöße aber „kein Einzelfall“. Obwohl FII die „sichere Durchführung der Flüge“ als Kriterium mit der höchsten Priorität definiert hatten. Im BfU-Gutachten steht: „Die Berichte der Kopiloten und Flugvermessungsingenieure haben belegt, dass auch andere verantwortliche Luftfahrzeugführer in einzelnen Fällen das Abschließen des Flugvermessungsprogramms als höhere Priorität sahen.“ Grund waren möglicherweise wirtschaftliche Zwänge. Der Pilot der Beech 300 war freiberuflich tätig und auf Aufträge angewiesen. Darauf weist der BfU-Bericht hin.

Gravierende Probleme im Cockpit

Während des Fluges gab es außerdem gravierende Probleme bei der Verständigung im Cockpit. So entschied der Pilot alleine das Anflugverfahren, die Kommunikation war chaotisch. Das übliche „Approach-Briefing“ fand nicht statt. Der Pilot stockte nicht einmal, als der Messingenieur plötzlich bemerkte, ein Ergebnis sei „180 Grad verkehrt“.