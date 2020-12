von Werner Bogenschütz

Hondingen – Vor 100 Jahren, also exakt im Jahre 1920, bekam Hondingen elektrischen Strom. Gerne hätte man ihn früher genommen, aber der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Was man vom „Elektrischen“ erwartete, das waren damals Licht und Kraft! Inzwischen hat sich noch mehr getan und das Leben radikal verändert. Mit Beispielen aus dem „Hondinger Buch“ wird im Folgenden ein Rückblick auf eine spannende Geschichte gegeben.

Ein häuslicher Holzfeuer-Herd, er stammte aus dem Straßenwärter Haus Ecke Brunnenweg/Mühlgasse, das 2019 abgerissen wurde. Bild: Werner Bogenschütz | Bild: Werner Bogenschütz

Dieser Slogan ist bekannt, aber wie kam und kommt er dort hinein, das war zuerst die Frage. Am Anfang standen naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Werner von Siemens entdeckte das „dynamoelektrische Prinzip“ und mit diesem ließen sich Generatoren und Motoren bauen. Stark vereinfacht funktioniert es so: Drehen sich Kupferspulen an Magneten vorbei, dann kommt aus ihnen Strom heraus und man hat einen Generator. Macht man es umgekehrt und schickt Strom in die Spulen, dann kommt es zur Drehung und man hat einen Motor.

Aus Achdorf oder Laufenburg?

Zum Antreiben der Generatoren stand im süddeutschen Raum zur Gründerzeit weder Kohle- noch Atom-, Wind- oder Solarenergie zur Diskussion, sondern die Nutzung von Wasserkraft. Die Achdorfer wollten diese schon 1907 [WB1] mit der Wutach gerne nützen und den elektrischen Strom auch nach Blumberg, Fützen, Blumegg, Kommingen, Riedöschingen, Riedböhringen und Hondingen liefern, wenn es der Krieg nicht verhindert hätte.

Die Laufenburger begannen am Rhein schon 1909 mit dem Bau eines Wasserkraftwerkes, und sie machten nach dem Ersten Weltkrieg dann auch im Kreis Donaueschingen das Rennen. Um den Strom zu transportieren, schuf man über Berge und durch Täler ein ganzes Netz von an Masten geführten Drahtleitungen, die er mit Hochspannung durchfließen kann. Für den Belastungsausgleich suchte man schon damals nach Speicherlösungen. Eine frühe Möglichkeit schuf man im letzten Jahrhundert mit den Schluchsee-Pumpspeicherkraftwerken, von denen schon 1931 ein erster Teil in Betrieb ging.

Bis zum Stromhiisli

Seit 1920 kam in Hondingen der Strom von den Hochspannungsleitungen auf dem Walliberg ins damals neu gebaute Stromhiisli im Hinterdorf. Dort wurde die Spannung für den Verbraucher mit drei Phasen auf 220 Volt und 50 Herz heruntertransformiert. Über Strommasten und Dachständer führten vier Leitungen bis zu den Panzersicherungen und dem Stromzähler ins Haus, wo er endlich in der Steckdose ankam.

Der Göpel im Bauernmuseum Bösingen zeigt die beiden Antriebsarme für die Pferde mit Getriebe und Transmission. Bild: Werner Bogenschütz | Bild: Werner Bogenschütz

Für die neue Technologie brauchte man Fachkräfte, so dass neue Berufe entstanden. In Hondingen war von Beginn an Martin Rösch (Poschtli Marty), der Ortselektriker dabei, dem nebenberuflich Hermann Martin folgte bis 1972 die Aufgabe an die Stadtwerke Blumberg (heute ESB) ging. Der Strombedarf wuchs, 1973/74 baute man im Unterdorf eine zweite Trafostation, 1983 wurden die Stromleitungen unter der Erde verkabelt.

Was sich geändert hat

Licht „anzünden“ ohne Feuer, das war gegenüber dem Anzünden von Öl- oder Karbidlampen und Kerzen etwas völlig Neues. Man musste einfach nur an einem kleinen Schalter drehen (Kippschalter kamen später) und schon war es hell, das ließ doch Staunen. So hell wie heute wurde es zwar nicht gleich, denn obwohl die Glühfadenlampe schon erfunden war, hielt man sich mit der Anzahl und der Wattzahl der installierten Lampen noch lange sehr zurück. Die neue Energie kostete ja Geld und schon 1923 waren dies inflationsbedingt ganze Bündel von Milliarden Mark.

In den ersten Jahrzehnten hatte man vor allem Elektrischen noch einen Heidenrespekt, genauso wie vor Blitz und Feuer, und war nicht immer sicher, ob der Teufel noch mit im Spiel sei. So blieben manche lieber vorerst noch beim Kohlebügeleisen. Das ganze Stromnetz mit den Drahtleitungen auf Masten und Dächern war versorgungsmäßig noch nicht so stabil wie heute. Wenn bei Unwetter irgendwo der Blitz einschlug, war es gleich wieder dunkel im Dorf. Blind tastend suchte man im Haus noch eine Kerze und fand sich bei lauten Donnerschlägen angstvoll unterm Herrgottswinkel. Heute ist alles zertifiziert und man solle zuerst die in zig Sprachen gedruckte Betriebsanleitung lesen.

Kraft gibt‘s vom Motor

Neben Licht war man an der Kraft der Motoren interessiert. Durch die Industrialisierung gab es bereits Kleinmaschinen, aber sie mussten von Hand oder von Tieren angetrieben werden. Wenn im Spätherbst und Winter in der Scheune gedroschen wurde, so geschah es bis dahin mit dem Dreschflegel oder bei größeren Bauern mit Göpel-Antrieben. Von vier damaligen Hondinger Großbauern sind solche Göpel nachgewiesen. Der im Alemannischen mit pp geschriebene Göppel als Fahrrad oder Fahrzeug ist hier nicht gemeint, sondern eine Kraftmaschine, die in der Regel von zwei Pferden angetrieben wurde. Die Tiere liefen im Kreis herum und brachten über ein Getriebe, die Drehungen zur Transmission am Deckengebälk, von wo dann Flachriemen zu den eigentlichen Maschinen führten.

Vorbei war‘s mit den „alten Göpel“

Als man dann den elektrischen Strom hatte, wurden die beiden Pferde überflüssig. Man ersetzte sie durch einen elektrischen Motor mit 2 PS (zwei Pferdestärken) und vorbei war‘s mit den „alten Göpel“. Das Heu mit der Forge (lange große Gabel) auf den Stock hochstemmen, das ging jetzt mit dem Heuaufzug im Grech (Dachfirst). Auch Kurzesmaschine und Schrotmilli liefen mit Motorkraft und weil die Hondinger Mühlen nicht immer genug Wasser hatten, baute man für alle Fälle noch einen E-Motor an das Wasserrad.

Auch für Frauen wird es leichter

Vom Holz- bis zum bis zum Mikrowellenherd war es ein weiter Weg. Viele frühere frauentypische Arbeiten wurden durch die Elektrifizierung leichter oder erledigten sich ganz. Zum Beispiel macht das Melken der Kühe oder Geißen heute ein computergesteuerter Melkstand, und Kleider werden nicht mehr mit hand- oder fußgetriebenen Maschinen genäht. Was aber die Frauen am meisten von schwerer Arbeit befreite, das sind die Waschmaschinen. Wie das war, einen ganzen Tag mit dem Waschbrett am Waschzuber zu stehen, ist heute kaum noch vorstellbar. Ebenso wenig, wie man ohne Kühl- und Gefrierschränke auskommen konnte und im Herbst alles „Einmachen“ musste.

Fazit und Ausblick

100 Jahre Elektrizität haben die Nacht zum Tag gemacht und die Muskelarbeit den Motoren übergeben. Während weltweit über eine Milliarde Menschen noch gar keinen elektrischen Strom haben, sind bei uns heute mit E-Bike, E-Auto und E-Book weitere Entwicklungen im Gange. Windkraftstandorte, Elektrosmog und andere Umweltbelastungen machen auch Probleme deutlich. Aber wer will zur Weihnachtszeit auf Lichterketten verzichten, im Dunkeln hausen, kein warmes Wasser haben, ohne Funk und Fernseher oder mit Corona auf einer Intensivstation ohne Beatmungsmaschine sein? Der Fortschritt scheint manchmal wie die „Echternacher Springprozession“ zu verlaufen: Zwei Schritte vor und einer zurück. Zum Jubiläum und für die Zukunft wird jedenfalls „Alles Gute“ gewünscht!