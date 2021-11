von Gernot Suttheimer

Erst gab es eine viermonatige Verzögerung wegen der Corona-Pandemie. Aber dann war es soweit. Es war der 3. Juli dieses Jahres, als Herbert Riegger das Museum Moped- und Technikwelt Blumberg in Zollhaus mit über 2000 Exponaten wieder eröffnete. Die Einrichtung wird von dem gemeinnützigen Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter getragen.

Museumschef Herbert Riegger (links) und Mitarbeiter Klaus Gehringer präsentieren sich im Museum. | Bild: Gernot Suttheimer

„Die Corona-Pandemie hat uns sehr geplagt“, sagt er. Deshalb blickt er auf eine eher durchwachsene Saison mit schwierigem Start zurück. Denn sei trotz teilweise schlechten Wetters der Besucherandrang klasse gewesen, berichtet er. „Ich sehe das bald zu Ende gehende Jahr als Start für 2022“, zeigt sich der Museumschef optimistisch.

Holzpreise machen Museum zu schaffen

Gleichwohl kämpfen das Museum und sein Betreiberteam immer noch mit widrigen Umständen. Aktuell geht es darum, dass im Fall einer Notlage Fluchtwege ausgewiesen werden, was viel Geld kostet.

Auch ein expandierendes Museum hat mit den gestiegenen Holzpreisen zu kämpfen. Wegen Personalmangels wird kein Weihnachtsmarkt auf dem Museumsgelände stattfinden. Führungen gibt es auch in der kalten Jahreszeit hauptsächlich samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Außerhalb der Wochenenden sind Besuche nach Voranmeldung möglich.

Über 2000 Exponate zeigt das Museum Moped- und Technikwelt in Blumberg-Zollhaus. | Bild: Gernot Suttheimer

Die beiden Gewölbekeller sind aufgrund ihrer Eigenwärme relativ warm und können zusätzlich beheizt werden. Sie eignen sich gut für kleinere Feiern. „Wir sammeln, erhalten und zeigen Technik von 1870 bis 1987, unter anderem Mopeds, Radio- und Fernsehtechnik, Küchengeräte, Bürogeräte und andere interessante Dinge aus vergangener Zeit“, erklärt Riegger.

Auch gut besucht: der Flohmarkt im Oktober. | Bild: Gernot Suttheimer

Im Frühjahr 2022 beginnt der Ausbau des zweiten Stockwerks zu einer Hochzeitscheune mit der Präsentation von musealen Gegenständen. Auch eine kleine Werkstatt für Bastler ist geplant. Dazu werden eigene Events wie Floh- und Teilemärkte mit Bewirtung, aber auch kulturelle Veranstaltungen angeboten. Geplant ist auch ein großes Mopedtreffen. Die noch am alten Standort in Ühlingen untergebrachten 70 Mopeds sollen nach Zollhaus kommen.

Patenschaften für Mopeds

„Wir brauchen dringend weitere Mitglieder und Unterstützung durch die Bevölkerung“, betont er. Wer sich dem Verein aktiv oder passiv anschließt, kann eine persönliche Patenschaft über ein Moped übernehmen.

Das Museum Die Moped-, Technikwelt Blumberg in Zollhaus wird vom gemeinnützigen Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter mit Sitz in Blumberg betrieben. Dessen Vorsitzender Herbert Riegger ist gelernter Gas- und Wasserinstallateur und wohnt neben dem Museum. Vor 17 Jahren eröffnete er ein Museum in Ühlingen-Birkendorf. Im Museum in Zollhaus sind über 2000 Exponate aus zwei Jahrhunderten zu sehen. Es ist samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderführungen gibt es nach Vereinbarung. Tel.: 01627753505 (Herbert Riegger), Homepage www.moped-technikwelt-blumberg.de, E-mail moped.spezi@web.de

„Junge Leute sollen in der durch Kunststoff geprägten Gegenwart erleben, was es einst für hochwertige technische Gerätschaften gab“, wirbt Riegger. Er sei froh, in Blumberg zu sein, wo er inzwischen zahlreiche Freude gefunden hat.