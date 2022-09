Blumberg vor 1 Stunde

Von Blumbergern für Blumberger: Das Straßenfest hat nichts von seinem Charme verloren

Als sich am Nachmittag der Regen verzog, strömten die Gäste auf die Festmeile. Sie tauchten ein in ein Programm, für das sich 28 Vereine und Verbände verantwortlich zeichneten. Und so wurde gefeiert.