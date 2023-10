Menschen aus der ganzen Welt leisten in Blumberg für zwei Wochen täglich mehrere Stunden ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit und setzen sich dadurch für Nachhaltigkeit sowie Natur- und Artenschutz am Eichberg ein. Das Projekt findet vom 7. bis zum 21. Oktober im Rahmen eines internationalen Workcamps statt. Organisiert wird es vom Jugendreferat der Stadtverwaltung Blumberg, dem Verein Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG) und dem Naturschutzgroßprojekt Baar des Landratsamtes Schwarzwald-Baar.

Unter der Führung von Projektleiter Thomas Kring vom Landratsamt, Jugendreferent Sasa Hustic und dem IBG-Gruppenführer Felix Krage sowie weiteren drei Teamleitern fand sich die elfköpfige Gruppe am Dienstagvormittag zum Projektstart im südlichen Bereich des Eichbergs ein. Die Gruppe wurde in die örtlichen Begebenheiten sowie die Arbeitseinsätze eingeführt und mit den nötigen Werkzeugen ausgerüstet. Zu ihren Aufgaben gehört das Schneiden von Hecken und Sträuchern sowie die Waldauflichtung und Gestaltung mithilfe von Handsägen und Astscheren. Die zumeist jungen Teilnehmer des internationalen Workcamps kommen aus Italien, Belgien, Frankreich, Griechenland und sogar Mexiko. Von der IBG werden derartige Workcamps seit dem Jahr 1965 organisiert. „Sinn ist es, die internationale Solidarität, Freundschaft und Völkerverständigung zu fördern“, erklärt der IBG-Gruppenführer, Felix Krage.

Einsatz für Natur- und Artenschutz

Beim Projekt am Eichberg werden Arbeiten zur Sicherung und Optimierung von Flächen für den Arten- und Biotopschutz durchgeführt. Vor allem die Wildblume Großes Wildröschen und der Schmetterling Gelbringfalter, der in diesem Gebiet des Eichbergs noch beheimatet ist, sollen durch die Maßnahmen erhalten bleiben. „Wir haben diesen Waldbezirk mit circa 3000 Quadratmetern bereits vor einigen Jahren von der Stadt Blumberg für unsere Entwicklungsziele im Naturschutz erworben“, berichtet Thomas Kring vom Landratsamt. „Vor allem die Auflichtung ist in diesem Bereich wichtig. Sämtliche Tierarten werden davon profitieren.“ Der Blumberger Jugendreferent Sasa Hustic, der den internationalen Gemeinschaftsdienst mit organisiert hat und Ansprechpartner bei auftretenden Problemen ist, erklärt: „Wir werden uns mit Blumberger Jugendlichen bei dieser Aktion sporadisch selbst beteiligen. Am Freitag werden wir uns im Jugendhaus ab 18 Uhr zu einem gemeinsamen Abend zum Kennenlernen treffen.“ Für die ehrenamtlichen Helfer am Eichberg soll es in den kommenden Tagen noch weitere Unterstützung geben. „Auch die Weiherdammschule wird jeweils einmal in der Woche mit einer Gruppe mithelfen“, berichtet Hustic. „Das gemeinsame Ziel – die internationale Bedeutung für den Völkeraustausch und Pflege des Naturschutzes – haben alle Anwesenden verinnerlicht“, erklärt der IBG-Teamleiter, Felix Krage. Er berichtet außerdem vom großen Idealismus, mit dem die internationale Gruppe die Aktion angehe. Doch der Aufenthalt der internationalen Workcamp-Teilnehmer in Blumberg besteht nicht nur aus Arbeit. „Wir wollen auch gemeinschaftlich einiges unternehmen und interessieren uns für die Gegend“, teilt Krage mit. Er könne es sich gut vorstellen, am Wochenende eine Wanderung in die Wutachschlucht oder eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn mit den Teilnehmern zu unternehmen.