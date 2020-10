von Lena-Marie Baschnagel

Vier Erstkommunikanten empfingen am Sonntag in der Kirche St. Genesius in Riedböhringen ihre Erste Heilige Kommunion. Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte einen festlichen Gottesdienst. Aus Riedböhringen erhielten Jonas Bausch, Mira Honold und Amy Kerek und aus Opferdingen Tizian Kuttruff das Sakrament der Erstkommunion. Zuvor hatte Gemeindereferentin Martina Gold die Kinder auf diesen Tag vorbereitet.

In diesem Jahr fand der Gottesdienst coronabedingt im Familienkreis und in gesanglicher Begleitung einiger Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Riedböhringen-Hondingen statt, auf die Begleitung des Musikvereins musste verzichtet werden. Unser Bild zeigt vorne von links die vier Erstkommunionkinder Jonas Bausch, Amy Kerek, Mira Honold und Tizian Kuttruff und hinten von links die beiden Riedböhringer Ministrantinnen Elisabeth Baschnagel und Sophia Bausch und Pfarrer Karlheinz Brandl. Bild: Lena-Marie Baschnagel