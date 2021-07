In Blumberg trauern viele Menschen um Norbert Holzmann. Der langjährige Vorsitzende der Kirchlichen Sozialstation und Vorstandsmitglied der Alt-Katholiken starb am 7. Juli überraschend an einem Herzinfarkt. Er hinterlässt eine große Familie.

Der Glaube war ihm wichtig

In der Familie und bei vielen Menschen der alt-katholischen Kirchengemeinde habe sein Tod große Betroffenheit ausgelöst, sagte der alt-katholische Pfarrer Stefan Hesse. Der Glaube und die Kirche waren und sein Einsatz für die Gemeinde waren für Norbert Holzmann eine Lebensgrundlage. Von 1978 an war er jahrzehntelang Mitglied im Kirchenvorstand der Alt-Katholiken in Kommingen, lange Jahre war er auch Delegierter bei der Landessynode der Alt-Katholiken und im Landessynodalrat. Pfarrer Stefan Hesse schätzte an ihm, dass er das, was er angefangen habe, mit großer Begeisterung und viel Energie getan habe.

Eine weitere Kraftquelle war die Familie. 1973 heiratete er seine Frau Lydia Holzmann, die drei kleine Kinder in die Ehe mitbrachte, die er wie seine eigenen Kinder annahm, dann bereicherten zwei Töchter das Familienleben. Als die Kinder die Schule besuchten, engagierte er sich als Elternbeirat und setzte sich mit dafür ein, dass an der Scheffelschule als Hauptschule ein Werkrealschulzweig eingerichtet wurde.

Seine Heimat war Kommingen, sein Herz schlug für Blumberg und weit darüber hinaus. Auch in weiteren Ämtern und Funktionen habe er sich für das Allgemeinwohl eingesetzt, sagte der alt-katholische Pfarrer Stefan Hesse aus Kommingen. Von 1989 bis 2018 war er Vorsitzender der Kirchlichen Sozialstation.

Als er seinem Nachfolger Reinhold Engesser im Juli 2018 übergab, habe er mit dem zweiten Vorsitzenden Hermann Schwarz und mit Geschäftsführer Markus Leichenauer bereits die Planungen für den Neubau der Sozialstation weit vorangetrieben, betonte Reinhold Engesser. „Die Sozialstation war für ihn ein Stück von seinem Leben“, würdigte ihn Engesser und erwähnte auch, dass Norbert Holzmann die Sozialstation zum Schluss auch noch als Fahrer der Gäste für die Tagespflege unterstützt habe.

Die Urnenbeisetzung erfolgt später

Der Termin zur Urnenbeisetzung in Kommingen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.