Die neue Wutachbrücke in Achdorf ist rechtzeitig vor Weihnachten befahrbar. Am Mittwoch wurde sie offiziell dem Verkehr übergeben. Stadtbaumeister Uwe Veit war froh: „Wenn wir es diese Woche nicht geschafft hätten, hätten wir bis Ende Februar/Anfang März mit der Freigabe warten müssen, weil die Mischanlagen der Asphaltwerke so lange geschlossen haben.“ Insgesamt seien sie im Zeitplan gewesen.

Achdorf Der Wiederaufbau der Wutachbrücke in Achdorf verläuft nach Plan Das könnte Sie auch interessieren

Veit betonte die gute Zusammenarbeit mit den Firmen und das große Verständnis der Familie Hamburger, die von der Brückenschließung am meisten betroffen war. Stefan Hamburger freute sich: „Jetzt sind wir alle froh, dass wir wieder drüber kommen.“ Die Baukosten lagen bei rund 600.000 Euro, die Stadt erhält dafür 410.000 Euro an Zuschüssen: 260.000 Euro aus dem Landesförderprogramm Brückensanierung sowie 150.000 Euro aus dem Ausgleichsstock.

Die neue Brücke ist breiter

Die neue Brücke sei 75 Zentimeter breiter, sagte Jan Schweizer vom beauftragten Blumberger Planungsbüro ib Schweizer, was den Landwirten mit ihren Fahrzeugen die Überfahrt erleichtere. Und die Brücke ist etwas überhöht und hat deshalb mehr Gefälle, damit das Oberflächenwasser besser abfließen kann, sagte Bauleiter Albrecht Obergfell von ib Schweizer. Das Tragwerk ist eine Stahlträger-Verbundkonstruktion, dies sei wirtschaftlich sehr gut, sagte Jan Schweizer.

Achdorf Wutachbrücke in Achdorf: Firma Neumaier schafft Punktlandung beim Abriss Das könnte Sie auch interessieren

Zufrieden war Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Peter Mess. „Für uns ist das wieder ein Schritt Zukunftssicherung.“ Von der Bauzeit her sei alles gut gelaufen. Für Achdorf war es das dritte große Projekt neben dem Feuerwehr- und Vereinshaus und dem Breitband.