Die Beschädigung am Wochenende an der Blumberger Scheffelschule wird angezeigt. Das teilt die Stadt Blumberg am Dienstag mit. Auf dem Dach der Viktor-von-Scheffelschule wurden insgesamt fünf Glaskuppeln mutwillig zerstört, heißt es in der Mitteilung. Aktuell geht die Stadt Blumberg von Vandalismus aus, erklärt Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Der finanzielle Schaden belaufe sich auf circa 4000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Stadt Blumberg oder der Polizeiposten Blumberg entgegen, ein Strafantrag gegen Unbekannt wird gestellt.

Nach Angaben der Polizei zerschlugen die Täter im Zeitraum von Freitag, 12. Juni, 15 Uhr, bis Montag um 6 Uhr die Lichtkuppeln auf einem Schulflachdach. Entdeckt wurde der Einbruch durch den Hausmeister. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702-410-66, in Verbindung zu setzen.