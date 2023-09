Ein Unbekannter ist laut einer Mitteilung der Polizei am Montag, 11. September, im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr an der Ecke Stadtweg und Hohlgasse in Epfenhofen über einen angrenzenden Feldweg gegen die Fassade des Gebäudes Stadtweg 2 gefahren. Das berichtet die Polizei.

Dabei hat er sowohl ein Regenfallrohr als auch die Hauswand beschädigt. Ohne sich weiter um das abgerissene Fallrohr und die beschädigte Hausfassade zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Polizei startet Zeugenaufruf

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Blumberg, 07702 41066, erbeten.