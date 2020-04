Danach beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom ersten oder zweiten April bis zum dritten April mehrere Kabel einer Telekom-Verteilerdose an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/41066, in Verbindung zu setzen.

