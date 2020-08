Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Blumberger Ortschildes am Donnerstag früh gegen 3.30 Uhr. Das Schild stand in der Straße „Am Herrengarten„ und markiert von Achdorf kommend die Stadteinfahrt. Ein Unbekannter, so die Angaben der Polizei, habe das Ortsschild aus der Verankerung entnommen und entwendet.

Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, ein Fußgänger habe eine Person mit einem Schild laufen sehen, jedoch keine Einzelheiten erkennen können. So habe man zumindest eine Uhrzeit. Personen, die Angaben hierzu machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.