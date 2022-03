Zu Sachbeschädigungen im großen Umfang kommt es am Wochenende in de Achdorfer Straße. Obwohl dabei einige Scheiben zu Bruch gehen, picken sich die Täter offenbar nur zwei Ziele heraus.

Unbekannte haben in Blumberg mehrere Scheiben eingeschlagen. Zu den Sachbeschädigungen kam es an der Realschule sowie an einem Gebäude der Energieversorgung Südbaar. Die Täter müssen über das Wochenende in der Achdorfer Straße unterwegs gewesen